Центробанк намерен серьезно повышать штрафы за навязывание услуг

Центробанк настаивает на значительном росте штрафов за навязывание услуг при выдаче кредитов, а также за мисселинг. Об этом заявила в Госдуме глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Отметим, что мисселинг - это продажа одного финансового продукта под видом другого.

В частности, кредитор, по словам главы ЦБ, при продаже дополнительных услуг должен уведомлять заемщика о праве отказаться от таких услуг. Ведь не исключено, что человеку "навешают в договор много скрытых платежей", а внешне обещают очень привлекательную ставку. И не все граждане смогут в этом разобраться. "Мы намерены серьезно повышать штрафы за такое навязывание и мисселинг", - резюмировала Набиуллина.

В целом ЦБ, по ее словам, активно противодействует скрытым комиссиям и навязанным услугам со стороны финансовых организаций. Так, с нового года вводится возможность отказаться в течение 14 дней от любой услуги, проданной вместе с кредитом - например, от страховки или юридической поддержки, которые настойчиво предлагали оформить, когда выдавали кредит.

Кроме того, регулятор ждет принятия закона о количественных ограничениях при выдаче кредитов, сообщила Набиуллина. Она объяснила, что потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами - за 9 месяцев с начала года рост составил 16%. "Это не очень хорошо, потому что дальше - уже опасный рост закредитованности", - предупредила глава ЦБ.

Таким образом, необходимо ввести лимиты на выдачу отдельных видов займов, особенно гражданам, которые этим слишком увлеклись. "Я надеюсь, что этот закон будет принят в ближайшее время, - сказала Набиуллина. - Он позволит ограничить темпы нарастания долговой нагрузки для уже закредитованных людей и рост кредитного портфеля в тех сегментах, где уже есть перегрев".