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15.11.2021 04:30
Рубрика: В мире

Checkmate не только самолет, но и аромат пятого поколения

Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8609)
В воскресенье, 14 ноября, в крупнейшем городе ОАЭ открылась международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2021. Мероприятие пройдет в период с 14 по 18 ноября. И наша страна уже успела на этом шоу удивить весь мир.

Впервые за рубежом демонстрируется сразу несколько военно-технических новинок. А также гражданский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 и полностью обновленная версия бизнес-самолета на базе Superjet 100 - Aurus Business Jet.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Но, конечно же, в первый день работы выставки внимание посетителей было приковано к легкому истребителю пятого поколения, названному Chekmate. Англоязычное название российского самолета должно свидетельствовать о том, что он рассчитан прежде всего на внешний рынок.

Премьера этого самолета сопровождалась достаточно оригинальной сопутствующей презентацией. Госкорпорация "Ростех" представила парфюм, названный также Chekmate. Утверждается, что этот аромат также можно отнести к пятому поколению.

Напомним, что легкий тактический истребитель Chekmate, по словам разработчиков, обладает выдающейся для самолетов своего класса дальностью, скоростью и грузоподъемностью, а также уникальными характеристиками бортового оборудования, малой заметностью. Он способен противодействовать как современным, так и перспективным комплексам ПВО.

Внимание участников Dubai Airshow 2021 должен привлечь и новейший российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 с двигателями ПД-14 и Superjet 100, получивший в своей бизнес-версии новое имя - Aurus Business Jet. Эти машины за рубежом показывают впервые.

Истребитель Chekmate обладает выдающейся для самолетов своего класса дальностью, скоростью и грузоподъемностью, а также уникальными характеристиками бортового оборудования

Aurus Business Jet отличают достаточно изысканные обводы и большая продолжительность полета - она увеличена до 7200 км. Потенциальные заказчики увидят разработанный и смонтированный в России комфортабельный салон, а также опциональные решения, расширяющие возможности самолета. Сообщается, что лайнер имеет душевую кабину, высокоскоростной интернет и встроенный трап.

Aurus Business Jet демонстрируется на единой статической стоянке вместе с вертолетом "Ансат" и лимузином Aurus в VIP исполнении.

Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" впервые демонстрирует за рубежом зенитную ракетную систему С-350Е "Витязь" и зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е "Абакан". Этот комплекс в первую очередь предназначен для поражения современных, а также перспективных тактических и оперативно-тактических баллистических ракет.

Система "Витязь" предназначена для обороны административных, промышленных и военных объектов от массированных ударов различных типов современных и перспективных средств воздушного нападения, в том числе действующих одновременно с любых направлений от предельно малых до больших высот.

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