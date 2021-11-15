Что будет с ценами на подсолнечное масло и сахар

Резкий рост мировых цен на растительные масла и сахар обеспокоил российские власти. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила подготовить предложения, как не допустить этого роста у нас.

Минсельхоз, минэкономразвития, минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должны представить в правительство аналитическую информацию по прогнозу внутренних цен на белый сахар и растительное масла. Кроме того, ведомствам поручено направить согласованные предложения по предотвращению роста цен на эту продукцию. Поручение за подписью Абрамченко было отправлено в ведомства 8 ноября.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в октябре цены на растительные масла достигли пика за всю историю составления отчетов ФАО (2003 год), подскочив за месяц сразу на 9,6%. Сахар в октябре снизился в цене за месяц на 1,8%. Но это первое снижение после непрерывного полугодового роста. Сейчас цены на сахар все равно выше на 40%, чем в октябре прошлого года.

Сахар и подсолнечное масло в России стремительно росли в цене в прошлом году. И в конце 2020 года после замечания президента страны Владимира Путина торговые сети заморозили цены на эти продукты на уровне 45 рублей за кг сахара и 110 рублей за литр подсолнечного масла. Но впоследствии эти ограничения были сняты, поскольку такое регулирование может привести к дефициту.

В этом году в России ожидается высокий урожай масличных и сахарной свеклы. И это позволит более чем закрыть потребности страны в масле и сахаре, неоднократно заявлял минсельхоз. Но в последнее время от урожая цена мало зависит, отмечает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Но зато в России действует экспортная пошлина на подсолнечное масло, которая "отвязывает" внутренние цены от мировых. При этом на фоне роста мировых цен в декабре пошлина будет увеличена сразу на 82,2 доллара за тонну, до 276,7 доллара за тонну. Производители уже заявили, что будут снижать закупочную цену подсолнечника. Риски роста цен на подсолнечное масло на полке минимальны, считает Рылько. При этом недавно министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что формула расчета пошлины может быть пересмотрена в сторону увеличения, если мировые цены продолжат расти.

На сахар действуют другие меры сдерживания цен: в этом году импортный сахар разрешили ввозить в Россию без пошлины (в рамках квот в 350 тысяч тонн). В следующем году эту практику планируется продлить: Патрушев уже предложил установить тарифную квоту на ввоз сахара.

Сейчас российский сахар стоит дешевле, чем импортный без пошлины - 45 рублей за кг против 52 рублей за кг, отмечает Рылько. Существенного роста ждать не стоит. У власти пока нет повода для беспокойства, уверен эксперт.