ЦИК Ливии отклонил заявку сына Каддафи на участие в президентских выборах

Верховная избирательная комиссия Ливии отклонила заявку Сейф аль-Ислама Каддафи на участие в президентских выборах. Решение ЦИК было опубликовано сегодня в социальной сети Facebook, правда, спустя десять минут оно исчезло.

В заявлении, которое больше не доступно, говорилось, что заявка была отклонена в связи с акциями протеста против кандидатуры сына Муаммара Каддафи. Манифестанты даже сотрудников комиссии в городах Завия, Злитен и Гарьян прекратить работу​​​.

По данным РИА Новости, Сейф аль-Ислам Каддафи накануне подал документы на участие в президентских выборах в отделение Верховной избирательной комиссии в городе Сабха. Предполагалось, что решение будет вынесено в течение 4-5 дней.

В то же время, как стало известно местным СМИ, против регистрации выступила главная военная прокуратура Ливии под предлогом, что сын Каддафи обвиняется в массовых убийствах людей. Прокуратура потребовали приостановить процесс регистрации до тех пор, пока Сейф аль-Ислам не будет допрошен по предъявленным ему обвинениям.

Напомним, после свержения Муаммара Каддафи в стране разразилась гражданская война. На протяжении длительного времени параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия в Триполи на западе страны и временный кабинет на востоке, поддерживаемый фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Однако недавно удалось договориться о проведении в Ливии всеобщих выборов. Они должны состояться 24 декабря.