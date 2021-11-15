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15.11.2021 08:00
Рубрика: Экономика

Для развития круизов в России придется строить причалы и дороги

Текст: Евгений Гайва
Ростуризм должен был до 15 ноября представить в правительство проект концепции развития круизного туризма, такое поручение в сентябре дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Представители туриндустрии рассказали, что для развития круизов нужно углублять реки, строить причалы и подъездные дороги.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разработку концепции развития круизного туризма до 2024 года обсуждали в сентябре в ходе первого совместного заседания президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России и профильной комиссии Госсовета. "Общий объем мирового круизного рынка до пандемии оценивался на уровне 29 млн туристов в год, из которых всего 500 тысяч приходится на Россию. Это совсем немного, нам есть куда расти", - отметил тогда вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, одним из ключевых вопросов является развитие инфраструктуры. Также необходимо обеспечить доступность круизных туров и создавать новые интересные маршруты. Предполагается, что меры господдержки войдут в нацпроект.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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"Пока документа мы не видели", - заявил в беседе с "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Круизный туризм в России недооценен, но есть масса вопросов, которые нужно решить, чтобы добиться развития этого вида туризма, отметил он. Основная целевая аудитория речных круизов - пенсионеры, на них приходится до 60% всех клиентов круизных компаний, поясняет представитель компании - агрегатора "Круиз онлайн". Если учесть, что в России пенсионеры - треть населения, а из них только 0,3% ходили в круизы, то перспективы развития этого вида путешествий огромны, подчеркивают в компании.

Сначала придется сосредоточиться на инфраструктуре. "Реки мелеют, причалов нет, берегоукрепительные сооружения полуразрушены. Восстановительные работы стоят колоссальных денег, вложения в развитие портов также требуют десятки миллиардов рублей. которых нет ни у бизнеса, ни у регионов", - говорит президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Также необходимо обеспечить удобные подъезды к причалам. Иначе просто не обеспечить приток туристов на реки. В этом направлении потребуется отдельная программа, считает он.

Другая задача - обновление флота. Средний возраст круизных судов - 40 лет, говорит Волков. Для развития этого направления нужны сотни новых судов. Но в России их строят долго и дорого, а при покупке за рубежом нельзя воспользоваться господдержкой. При плановых шести судах, таких, как "Мустай Карим", пока на воду только одно это и спустили, все графики нарушены, приводит он пример.

Среди серьезных ограничителей развития круизного туризма в России - еще и его сезонный характер. Период навигации даже на Черном море очень короткий. Без субсидий государства в том числе на топливо, вряд ли возможен полномасштабный запуск этого вида туризма, замечает Барзыкин.

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Чтобы увеличить турпоток на круизах, необходимо привлекать иностранцев. А для этого нужно открыть границы и создать условия для использования электронных виз, считают эксперты. Особенно это важно для северо-западной части страны, где есть связи с Норвегией, Финляндией. Упрощение условий въезда иностранных туристов связано с вопросами использования QR-кодов, взаимного признания вакцин.

Наконец, не обойтись и без повышения доступности круизов и масштабной пропаганды этого вида путешествий, добавляют в "Круиз онлайн". Продвижению продукта поспособствует оцифровка круизной отрасли введение кешбэка для пенсионеров на постоянной основе, указывают в компании.

Эти вопросы должны найти отражение в концепции, считают представители туротрасли. При этом уже нужно переходить к дорожной карте, в которой прописаны конкретные шаги, говорят они.

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