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15.11.2021 07:31
Рубрика: Общество

Доктор Мясников рассказал, как жить с атеросклерозом

Текст: Михаил Русин
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

При диагнозе атеросклероз не следует паниковать. Но нужно следить за уровнем холестерина. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Фото: iStock
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Он, в частности, отметил, что повышенный холестерин является фактором риска для ускоренного образования атеросклеротических бляшек. Однако в некоторых случаях даже при высоком уровне холестерина сосуды могут оставаться чистыми. Но все же его нужно контролировать.

По словам эксперта, холестерин жизненно необходим, его вырабатывает печень. Но холестерин может оседать на поврежденной сосудистой стенке, которая перестает выделять защитное вещество простациклин, а проведенное обследование может выявить атеросклероз. Такой диагноз у многих вызывает панику. При атеросклерозе нужно обратиться к врачу, но накручивать себя не следует. Человек сдаст необходимые анализы, а специалист объяснит, как себя вести дальше и за чем нужно следить.

"Сужение сосуда до 50 процентов гемодинамически для сосуда не значимо. То есть, до 50 процентов кровоток не нарушается. Мы можем избежать клинических проявлений атеросклероза, мы можем держать себя в узде"- объясняет Мясников.

Врач рассказал, что два года назад у него выявили сужение сосудов, и теперь он пьет статины, много двигается, следит за питанием и не волнуется.

При этом Мясников посоветовал не прибегать к народным способам "чистки" сосудов. По его словам, 20 процентов острых токсических поражений печени связаны с травяными средствами, которые пытаются использовать для этого. "Сосуду можно помочь - не загрязнять! Но его нельзя очистить", - подчеркнул эксперт.

При серьезных проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье

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