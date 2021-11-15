Американский певец Эд Ширан получил премию MTV Europe Music Awards. Лучшей песней была признана его Bad Habits, вошедшая в последний альбом артиста под названием "=". Танцевальная, задорная, запоминающаяся Bad Habits, вышедшая сначала синглом, взорвала все чарты еще до появления нового альбома. Не менее яркий клип, где Ширан предстал в образе вампира, крутили по музыкальным каналам по всему миру - так что более чем достойный выбор.

Награды вручили в Будапеште на 12-тысячном стадионе. В числе номинантов наравне с Шираном также были известный поп-певец Джастин Бибер, американские рэперы Lil Nas X и Doja Cat, а также 18-летняя певица Оливия Родриго.

Премия MTV Europe Music Awards была учреждена 27 лет назад музыкальным телеканалом MTV Europe. Победителей выбирают слушатели в ходе онлайн-голосования.