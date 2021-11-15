Эксперт рассказала, кто не имеет права на повторный вычет на жилье

При покупке жилья можно получить налоговый вычет на сумму до 2 млн рублей и вернуть уплаченные с этой суммы 13% налогов. Фактически можно вернуть до 260 тысяч рублей.

С 2014 года вычет при покупке жилья можно получить повторно, если в первый раз покупатель не "выбрал" всю сумму в 2 млн рублей (если, например, первая квартира стоила меньше этой суммы). Однако это право есть не у всех, отмечает эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Допустим, супруги получали вычет в равных долях за недвижимость и по процентам за ипотеку в 2013 году. Вычет был для каждого с 920 тысяч. Сейчас они вновь купили квартиру. Могут ли они дополучить "остаток" вычета? С января 2014 года статья 220 Налогового кодекса, регулирующая основания и порядок получения имущественного вычета по расходам на приобретение или строительство жилья, была изложена в новой редакции, поясняет Анисимова. Однако новые нормы применимы только к правоотношениям, возникшим после 1 января 2014 года.

Если право на получение имущественного вычета возникло у гражданина до 2014 года, то нужно руководствоваться положениями Налогового кодекса, которые действовали в тот момент - на дату регистрации прав собственности на купленное жилье. Даже если за вычетом владелец квартиры обратился позже, например, уже в 2015 году и до сих пор платит ипотеку.

Поскольку супружеская пара использовала право на вычет в 2013 году, то есть купила квартиру до вступления в силу новых положений кодекса, на эту семью новые правила не распространяются. И хотя вычет был использован не в предельном объеме, при покупке другой квартиры на вычет они рассчитывать уже не могут. Есть также налоговый вычет на уплаченные по ипотеке проценты. Он больше - до 3 млн рублей. Однако повторного права на его получение законодательством не предусмотрено вообще.