"Газпром" не стал бронировать допмощности ГТС Украины на декабрь

"Газпром" не забронировал дополнительные мощности украинской ГТС на декабрь. Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform и венгерской RBP.

Кроме того, холдинг не стал бронировать дополнительный транзит через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа". Всего на аукционе в понедельник были доступны мощности в 89,1 млн кубометров газа в сутки. Невостребованными остались и допмощности в объеме 9,8 млн кубометров газа через Украину.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что по итогам года компания планирует перевыполнить свои контрактные обязательства в рамках транзитного договора с украинской стороной.

Холдинг нарастил поставки газа в Европу через украинский транзит до максимума по своим контрактным обязательствам 10 ноября. По текущему контракту "Газпром" обязуется в среднем в сутки поставлять около 109 миллионов кубометров газа в 2021 году.