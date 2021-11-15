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15.11.2021 17:42
Рубрика: Власть

ГД собирает отзывы на проект об уголовном наказании за призывы к насилию

Текст: Владислав Куликов
Госдума отправила в рассылку для сбора отзывов проект поправок в УК и УПК, вводящий уголовную ответственность за побуждение к насилию в отношении граждан. Если говорить простым языком, речь о тех, кто подталкивает других взять оружие и пойти убивать людей. Допустим, расстреливать одноклассников в школах. Или коллег на предприятии. Под предлагаемую статью попадут и те, кто оправдывает нелюдей-убийц.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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С инициативой выступил Государственный Совет Республики Татарстан. Как заметили разработчики проекта, "в настоящее время законодательством РФ не предусмотрена ответственность за размещение в сети "Интернет" материалов, информации, пропагандирующих вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на школьников внутри учебного заведения при отсутствии призыва к совершению терактов". Иными словами, убийство однокурсников хоть и является зверством, но формально терактом не считается. Соответственно, полагают авторы инициативы, на тех, кто подталкивает чем-то недовольного человека совершить немыслимое, невозможно распространить статью УК.

Под предлагаемую статью попадут и те, кто восхищается чудовищами, убившими однокурсников

В Верховном суде России уже рассмотрели проект и согласились, что "предложение о введении самостоятельной уголовной ответственности за организацию публичных действий, пропагандирующих или оправдывающих применение насилия к гражданам или причинение вреда собственному здоровью, заслуживает обсуждения". Тем не менее у Верховного суда есть серьезные замечания. В частности, в официальном отзыве предлагается более четко прописать нормы.

В свою очередь, правительственные эксперты считают, что в зависимости от обстоятельств интернет-подстрекателей можно судить по статьям УК "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления", "Массовые беспорядки", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" или "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Поэтому законодателям предстоит все тщательно взвесить и определиться, нужна ли такая статья в УК. В любом случае какими бы ни были обиды на окружающий мир, нельзя переступать черту, после которой теряешь право называться человеком. И нельзя восхищаться чудовищами. Этот нравственный закон должен быть у каждого в крови.

Власть Право Уголовное право Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

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