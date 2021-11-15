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14.11.2021 22:08
Рубрика: Общество

Географический диктант в этом году озвучили Песков, Якубович и Пелагея

Текст: Игорь Елков
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8609)
В воскресенье, 14 ноября, прошел Географический диктант РГО. Акция захватила всю планету, включая Антарктиду. И даже вознеслась в космос.

На орбите на вопросы диктанта отвечали летчик-космонавт Антон Шкаплеров и космонавт-испытатель Петр Дубров. На ледовом континенте диктант писали сразу на двух российских антарктических станциях - "Прогресс" и "Мирный".

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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"Участники диктанта пишут его в 120 странах, - сообщил журналистам президент РГО Сергей Шойгу. - Да, сложные условия, но мы не стоим на месте, а растем - в этом году количество площадок увеличилось на 60%, их теперь 8,6 тысячи" .

Акцию провели так, чтобы исключить опасность ковид-заражения участников. На центральную площадку диктанта, в московской штаб-квартире РГО, всех допускали лишь при предъявлении свежего ПЦР-теста (в дополнение к QR-кодам). Вне зависимости от чинов или степени медийности личности. Впрочем, Сергей Шойгу отметил, что санитарная дистанция дала и позитивный побочный эффект. Теперь никто ни у кого не списывает. Раньше, когда диктант писали в стенах МГУ, такое случалось.

Хотя, как не устают напоминать организаторы, диктант - интеллектуальное соревнование, а не проверка знаний. Не надо бояться ошибиться и "осрамиться" перед друзьями и близкими - результат узнает один человек: тот, кто писал диктант. И никто иной.

Кстати, для успеха познания в географии желательны, но не меньшее значение имеет гибкость ума, сообразительность.

"В самих вопросах содержится масса подсказок, но их слышит не каждый", - резюмировал Шойгу, посоветовав также использовать "метод исключения". В смысле: сомневаешься в правильном ответе - отбрось неправильные.

География - это не скукота, опостылившие контурные карты и забытые школьные уроки. Это фантастический мир открытий, сенсаций и новых знаний

На этот раз вопросы (их традиционно 40) озвучивали телеведущий Леонид Якубович, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и певица Пелагея. От лица всех участников скажу слова особой признательности красавице Пелагеюшке: она не просто задавала вопрос, но и своими песнями (согласитесь, поющий "экзаменатор", это нечто!) буквально напевала правильный ответ.

Самыми интересными вопросами, по мнению президента РГО, стали загадки двух городов: сицилийской Мессины (там увековечили память наших моряков, спасавших жителей после жуткого землетрясения) и российской Кяхты (столица великого "чайного пути" из Китая). А также - о бифуркации рек. Не пугайтесь непонятного термина, на первый взгляд - ответит только академик. Но не все так плохо: речь идет о раздвоении реки на два русла, в результате чего река впадает сразу в два океана. В Северный Ледовитый и в Тихий.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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И где же такое чудо? Тебе и правда интересно? Прекрасно, ты на правильном пути: самое время найти ответ. Дерзай!

Потому что география - это не скукота, забытые школьные уроки и опостылившие контурные карты (это если в школе не повезло с учителем). На самом деле это потрясающий мир, полный чуда и сенсаций. Не верь, что эпоха географических открытий завершилась - в Арктике они продолжаются. Сомневаешься? Тогда следи за экспедициями Северного флота и РГО...

Основной диктант завершен, но еще не все потеряно. Онлайн-версия диктанта доступна по 24 ноября - на сайте dictant.rgo.ru. Последний шанс, не упусти.

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