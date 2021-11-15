В середине октября президиум Госсовета в режиме видеоконференции рассмотрел транспортную стратегию РФ до 2030 года, но с прогнозом до 2035 года.

"Этот документ призван не только задать долгосрочные ориентиры, но и стать основой для практической работы государства, субъектов Федерации, ключевых отраслей бизнеса, а также строительных, инжиниринговых, логистических компаний, предприятий транспортного машиностроения", - подчеркнул Владимир Путин. - Будущие контуры отечественной транспортной системы необходимо определить с учетом новых технологических вызовов, наших экономических и социальных задач, планов развития регионов и страны в целом, создания конкурентоспособных транзитных коридоров. И конечно, нужно принимать во внимание глобальные тенденции в сфере транспорта, который во всем мире становится более экологичным и эффективным с точки зрения потребления топлива".

Обновленная транспортная стратегия, добавил президент, должна строиться вокруг современных запросов человека, открывать дополнительные возможности для развития бизнеса. Каждый гражданин России, где бы он ни жил, должен быть обеспечен надежным, безопасным транспортным сообщением. Исходя из этих ориентиров, регионы и должны подготовить свои планы развития транспортного сектора. Пока же, заметил Владимир Путин, уровень развития транспортной инфраструктуры в разных уголках страны заметно отличается, а необходимо повсеместно выходить на высокие стандарты в этой сфере.

Ключевой принцип проекта обновленной стратегии отрасли - это клиентоцентричность, отметил в свою очередь министр транспорта Виталий Савельев. Документ впервые структурирован не по видам транспорта, а по категориям услуг в интересах граждан, предпринимателей и государства.

Логика верная: транспорт - это основа и скелет экономики и не может существовать в отрыве от запросов общества и государства. Главными базисами для стратегии стали инновации и мировой опыт. Введен также механизм Единой опорной транспортной сети, основной акцент сделан на ускоренную цифровизацию и прорывные технологии, в частности, беспилотный транспорт и низкоуглеродные решения.

Стратегия предполагает рост мобильности населения более чем на 80 процентов благодаря строительству дорог, развитию региональной и местной авиации, пригородных перевозок и других видов сообщения. Повышение связанности территорий придаст импульс развитию внутреннего туризма.

Совокупный эффект от реализации стратегии к 2050 году приблизится к 180 триллионам рублей

Развитие транспортного сектора создаст мультипликативный эффект для экономики, и для достижения целей стратегии, отметил глава минтранса, необходимо увеличить инвестиции в транспорт с существующих 2,3 процента ВВП до 3,1 процента ВВП, что будет соответствовать среднемировому уровню. В этом случае, по оценке минэкономразвития, совокупный эффект от реализации стратегии до 2035 года превысит 90 триллионов рублей, а к 2050 году цифра подтянется до 180 триллионов.

Свои вопросы и пожелания к проекту стратегии высказали представители регионов. Так, глава Бурятии Алексей Цыденов, отметив высокое качество стратегии и проработанность, предложил предусмотреть в документе меры прямой поддержки регионов, в частности, на развитие общественного транспорта.

По экспертным оценкам, в среднесрочной перспективе требуется обновить около 60 процентов автобусного парка, 6,5 тысячи трамваев, семи тысяч троллейбусов, более пяти тысяч вагонов пригородного железнодорожного сообщения. А стоимость поездки и объемы перевозок даже в городах-миллионниках не позволяют обновлять парки без заемных средств.

Алексей Цыденов еще предложил в документе установить ориентиры для приведения в норму муниципальных дорог: пока это касается только трасс федерального и регионального значения, а также дорог в агломерациях.

Авиационное сообщение является единственно возможным способом добраться в 184 труднодоступных населенных пункта Республики Коми, входящих в Арктическую зону России, которые в периоды весеннего ледохода и осеннего ледостава не имеют альтернативного транспортного сообщения. Региональное авиапредприятие там работает хорошо, но не имеет финансовой возможности для технического оснащения аэропортов средствами транспортной безопасности, особенно учитывая техническое состояние наземной инфраструктуры и убыточность малодеятельных аэропортов. Глава Республики Коми Владимир Уйба предложил пересмотреть вопрос минимизации требований на воздушном транспорте, синхронизируя требования в области авиационной и транспортной безопасности. Это позволит исключить риск закрытия малодеятельных, но социально очень значимых аэропортов России, снизить расходы на их содержание.

Важно не "перегреть" транспорт деньгами: это приведет к росту стоимости материалов и работ

Малая авиация - тема больная для всего Севера, сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Для обеспечения местных авиалиний необходимо быстрее вводить новые самолеты и класса Ан-2 и Ан-24. В этой части серийное производство пока у нас запаздывает, а имеющиеся суда новее не становятся. Другая проблема для Якутии - невозможность круглогодичного проезда даже по федеральным автодорогам "Лена", "Вилюй" и "Колыма". Осенью движение останавливается, потому что лед начинает вставать. Весной - потому что лед начинает сходить. В общей сложности полгода сквозной проезд закрыт, и федеральные дороги работают лишь фрагментарно. А от них сегодня зависит развитие всего Северо-Востока России. Круглогодичную связь способны обеспечить только капитальные мосты.

О том, насколько важно сегодня развитие транспорта для каждого субъекта РФ, рассказал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Кабмин закончил отбор первых региональных инфраструктурных проектов в рамках выделяемых бюджетных кредитов на 500 миллиардов рублей. И, по словам чиновника, регионы приняли решение 320 миллиардов вложить именно в транспортную инфраструктуру: на дороги и мосты - 175 миллиардов, на приобретение электричек, автобусов - больше 100 миллиардов. При этом во вторые 500 миллиардов, которые планировали выделить до 2030 года, регионы не уложились: уже поступило заявок на 590 миллиардов только на транспорт. То есть транспорт - самая востребованная тема для всех регионов.

60,4 триллиона рублей намечено инвестировать в транспортную отрасль 2035 года

Глава РСПП Александр Шохин отметил, что стратегия проходила полноценное обсуждение с бизнесом, около 700 предложений предпринимателей были учтены при проработке последней версии. И рассказал, какие направления работы наиболее важны с точки зрения бизнеса. Это продление проектов "Безопасные и качественные дороги" и "Комплексный план модернизации инфраструктуры" на срок действия стратегии - до 2030-го с прогнозным выходом на 2035 год. Также для бизнеса очень важно развитие широтных транзитных коридоров: это БАМ и Транссиб, Северный широтный ход и Северный морской путь. Отдельная тема - это развитие железнодорожных подходов к портам, в том числе в Азово-Черноморском и Балтийском бассейнах, что необходимо для переориентации российских грузов из портов сопредельных государств. И, наконец, возможное введение платы для большегрузов за проезд по региональным автодорогам. Право вводить или не вводить плату должно быть конкретно у субъектов РФ. При введении таковой регионы должны взять на себя встречные обязательства по поддержанию качества своих "автобанов". В общем, здесь все надо крепко обдумать и договориться "на берегу".

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что для правительства транспортная инфраструктура - приоритет. В 2021 году общий объем средств на отрасль составляет около 1,3 триллиона рублей. При этом он заметил, как важно в будущем не "перегреть" этот сектор, с тем чтобы огромные деньги не переросли в рост стоимости материалов и работ. Завершая заседание, Владимир Путин еще раз напомнил участникам об основных целях стратегии: повышение пространственной связанности и территориальной доступности, повышение мобильности населения, увеличение объема и скорости транзита грузов и развитие мультимодальных логистических технологий и, конечно, цифровая и низкоуглеродная трансформация всей отрасли, ускоренное внедрение новых технологий. И добавил, что очень рассчитывает, что они будут достигнуты.