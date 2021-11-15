Группа беженцев подошла к польско-белорусской границе

Как отмечается, с польской стороны выстроились силовики с водометами. Был поднят вертолет, чтобы следить за ситуацией с воздуха.

Тем временем первые мигранты расположились прямо перед колючей проволокой в ожидании остальных, у погранперехода почти не осталось свободного места.

Беженцы не скрывают, что их цель - попасть в Германию. За последние дни они предприняли несколько попыток прорваться на территорию Польши, но с той стороны их не пропускают, выталкивают обратно на территорию Беларуси. При этом силовики используют слезоточивый газ и водометы. Но даже после такой встречи мигранты продолжают верить, что окажутся в Германии.