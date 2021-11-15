Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
15.11.2021,  
14:11
Текст:  Антон Валагин

Индия планирует разместить С-400 у границы с Пакистаном

Индийские военные подыскали место для первого полка зенитных систем С-400 "Триумф" - их разместят у границы с Пакистаном. Новые комплексы ПВО прикроют западное направление, пишет The Economic Times со ссылкой на источники в индийском министерстве обороны.

Фото: Ростех / youtube.com
Ростех показал беспилотный вариант истребителя Checkmate

Учитывая дальность работы "Трумфов", они защитят страну не только от пакистанских, но и китайских ударов с воздуха, считают в Нью-Дели. Планы по размещению заказанных Индией еще четырех полковых комплектов С-400 не раскрываются.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что передача индийским военным первого полка "Трумфов" уже началась. Нью-Дели получил некоторые компоненты систем, полностью поставка будет завершена до конца года. Расчеты для работы с С-400 готовы - они прошли обучение в России, завершается подготовка второй группы индийских зенитчиков.

Напомним, контракт на поставку Нью-Дели пяти полковых комплектов "Триумфов" был заключен в 2018 году, сумма сделки составила 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим и самым крупным покупателем С-400: до нее два полковых комплекта приобрел Китай и один - Турция.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ПВО
Фото: Виталий Аньков \ РИА Новости
Испытания системы управления роем дронов начнутся в 2022 году 10:45
Россия продемонстрирует на выставке Dubai Airshow 2021 несколько премьер 12.11.2021
Россия впервые представит за рубежом системы ПВО "Витязь" и "Абакан" 11.11.2021
оружейный рынок
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Россия заключила оружейные контракты на 10 млрд долларов в 2021 году 09:46
Вертолет Ми-8/17 стал вторым по популярности в мире 12.11.2021
Названы самые популярные за рубежом российские военные самолеты 12.11.2021
Индия
Назван новый флагман российского военного экспорта 07.11.2021
Первыми покупателями системы С-500 могут стать Индия и Китай 02.11.2021