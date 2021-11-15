Инфекционист описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, говоря о будущем коронавируса SARS-CoV-2, назвал три возможных варианта развития событий. "Мы просчитываем эти варианты, как было с предыдущими вирусами", - заявил специалист в эфире радио Sputnik.

Атипичная пневмония (SARS) и ближневосточный респираторный синдром (MERS) просто исчезли. У них не произошло мутаций, которые позволили бы им жить дальше.

Но так бывает не всегда. Некоторые вирусы могут найти себе новых "хозяев" и жить в них очень долго, при этом не нанося им вреда. "Вирус не убивает это животное, а иммунитет животного не губит вирус окончательно, такое вот сожительство", - объяснил Жемчугов, приведя конкретный пример: вирус Эбола не убивает больших летучих мышей, в которых живет, а их иммунитет не уничтожает вирус.

Что же касается SARS-CoV-2, тут также возможны три сценария. Первый - коронавирус найдет нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус". Второй - он исчезнет, как SARS и MERS. Третий - он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа. В последнем случае спасением для человечества станет регулярная вакцинация.