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15.11.2021 12:07
Рубрика: Экономика

Инфляции в США бьет рекорды. Опасения и перспективы

Недавний скачок потребительских цен в США стал сильнейшим ударом, который пока не рассматривался как преходящая инфляция, что усиливает внимание инвесторов к тому, как позиционировать себя в условиях колебания рискованных активов.

Согласно докладу Министерства труда - потребительские цены подскочили на 0,9% в октябре, или на 6,2% по сравнению с прошлым годом,

Акции компаний, стоимость которых отражает реальную финансовую ситуацию внутри компании, цифровые валюты, золото и казначейский бумаги считаются одними из потенциальных бенефициаров более высокой инфляции после того, как цены в США выросли сильнее всего за три десятилетия.

По сути, эти данные вызвали обвал казначейских облигаций и акций технологических компаний и подтолкнули доллар почти к годовому максимуму, поскольку ожидания растут, и есть вероятность, что ФРС вынужден будет повышать процентные ставки раньше, чем они планировали.

Если обратить внимание на структуру инфляции, то основная доля включала в себя стремительный рост энергоносителей, что отразилось на росте бензина в США на 50% и проблемы с полупроводниками, которые ударили по рынку продажи автомобилей.

Александр Миль Фото: предоставлено Александром Милем

Председатель ФРС Джером Пауэлл также поддерживал мартовский всплеск расходов, хотя фискальная политика - не его работа.

Возникает очевидный вопрос в умах инвесторов: будет ли Джо Байден повторно назначать г-на Пауэлла на другой четырехлетний срок, когда целевой уровень инфляции ФРС составляет 2%, а он превысил этот целевой показатель более чем в три раза?

Подобная неопределенность еще больше подстрекает инвесторов быть предельно осторожными при выборе активов как на среднесрочный, так и долгосрочный горизонты.

В тоже время, они прекрасно понимают, что ужесточение монетарной политики не решит проблему энергетического кризиса и не устранит сбои в цепочках поставок полупроводников!

Обратим внимание на рынок облигаций.

Ожидания рынка облигаций США в отношении будущей инфляции растут с каждой новой точкой данных, что наиболее отчетливо видно в так называемых критериях безубыточности, которые отслеживают разницу между доходностью защищенных от инфляции ценных бумаг и обычных казначейских облигаций. Если взглянем на пятилетние бумаги, то они достигли рекордного уровня.

По мере роста инфляции, растет и вероятность повышения ставок, которая ставит под угрозу наиболее перспективные компании на фондовом рынке.

В этой связи, инвесторы начинают понимать, что наибольшему риску подвергаются технологии и дискреционные доли потребителей. Отток капитала из этих секторов, вероятно, принесет пользу таким стоимостным секторам, как финансы, материалы и энергия.

Многие инвесторы пытаются найти универсальное средство защиты от инфляции в своих инвестиционных портфелях.

"Абсолютная защита от инфляции" - это недооцененные акции, которые могут поддерживать ценовую политику даже при повышении потребительских цен выше 5%. Однако найти подобную золотую середину не так уж и просто!

Дальнейшие перспективы доллара.

На фоне усиления ожиданий по поводу возможно роста процентных ставок, после того как Федеральная резервная система завершит программу выкупа активов приведет к дальнейшему укреплению доллара.

Подобная ситуация спровоцирует отток капитала из развивающихся рынков, которая также повлияет на рынок акций, облигаций и валют.

Хотим напомнить, что в мире финансов очень важно с самого начала принимать верные решения и делать правильные последовательные шаги, поскольку это определяет дальнейшее финансовое благополучие каждого из нас.

В НФБИ работаю опытные консультанты-практики, которые консультируют не только новичков, но и развивают достаточно опытных инвесторов/трейдеров.

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