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15.11.2021 10:21
Рубрика: В мире

Израиль начнет пускать привитых "Спутником V" туристов с 1 декабря

Текст: Юрий Когалов

Туристы, привитые российской вакциной "Спутник V", смогут посещать Израиль начиная с 1 декабря. Изначально это должно было произойти 15 ноября, однако, как заявили в министерстве туризма этой страны, возникли "трудности технического и юридического характера".

Фото: РИА Новости
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Как отмечают местные власти, еще две недели необходимы для того, чтобы "синхронизировать системы, завершить юридические формулировки и обязательства", после этого механизм въезда будет работать без недоразумений. Подчеркивается, что это делается "в целях заботы о здоровье граждан Израиля и иностранных туристов".

И хотя пока въезд для россиян несколько ограничен, "Спутник V" уже признан властями Израиля. Он стал восьмой вакциной, признанной в этой стране. Первыми в список попали препараты, одобренные ВОЗ: Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson - Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac.

Напомним, с 1 ноября вступили в силу новые правила въезда туристов в Израиль. Прибывающим необходимо сделать ПЦР-тест в течение 72 часов до вылета, представить сертификат о вакцинации или перенесенной болезни (заполняется декларация), а россиянам еще и сдать серологический тест в аэропорту и получение его результатов ожидать в карантине. За невыполнение этих условий иностранца могут депортировать. За подделку документов, нарушение карантина, даже если турист не заражен коронавирусом, будут лишать права въезда в страну на 3-5 лет.

В мире Ближний Восток Израиль Вакцинация от коронавируса

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