Кинематографисты из 48 стран поборются за Гран-При студенческого фестиваля ВГИК

Новости

Назван продукт, увеличивающий риск инфаркта и инсульта на 18% 13:43
Путин предостерег от задирания цен при строительстве дорог 13:41
Песков оценил возможность сокращения транзита газа через Беларусь 13:29
Песков назвал неизбежным введение QR-кодов 13:28
В Подмосковье назвали цену проезда по дублеру Егорьевского шоссе 13:25
Петра Верзилова объявили в розыск 13:22
Проект Конституции Беларуси будет вынесен на обсуждение в ноябре-декабре 13:21
Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась 13:21
В Кремле объяснили планы повысить цены на водку 13:15
Песков заверил Донбасс в продолжении гумпомощи из России 13:14
Песков прояснил ситуацию с взаимным признанием сертификатов о вакцинации 13:14
Сбербанк запустил ипотеку на залоговые квартиры 13:12
Песков назвал неверной трактовку Блинкена кризиса с мигрантами 13:03
Президенты России и Египта обсудили АЭС и авиабезопасность 13:01
Воробьев обратится с письмом к каждому жителю Подмосковья старше 60 лет 12:45
Президент Армении сменил главу минобороны 12:39
В Москве на 22% вырос рынок вторичного жилья 12:31
Воробьев: В Подмосковье проживают почти 11 млн человек 12:29
Ростех: Система ПВО-ПРО С-550 сможет перехватывать любые цели 12:27
Первый фестиваль Госфильмофонда, преемник "Белых Столбов", начал работу 12:21
В Красноярском крае введут обязательную вакцинацию для пожилых 12:19
Съемочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе 12:18
Собянин сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве 12:12
Лукашенко: Мигранты на границе с Польшей не хотят возвращаться на родину 12:05
В Москве повысились цены на арендное жилье 12:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
15.11.2021 12:58
Рубрика: Культура

Кинематографисты из 48 стран поборются за Гран-При студенческого фестиваля ВГИК

Текст: Наталья Лебедева
Сегодня в Москве открывается второй, международный, этап фестиваля ВГИК. За главные награды одного из крупнейших студенческих киносмотров мира поборются 86 фильмов от 46 киношкол из 48 стран.
Фото: Пресс-служба Международного студенческого фестиваля ВГИК Фото: Пресс-служба Международного студенческого фестиваля ВГИК
Фото: Пресс-служба Международного студенческого фестиваля ВГИК

Организаторы 41-го Международный студенческий кинофестиваль получили рекордные 267 заявок от 114 киношкол. До финального этапа добрались чуть больше трети. ВКИГ и Россию представят пять фильмов - "Убийца", режиссер Виктор Селимьянов, "Две пули" Глеба Прохорова, "Счастливый" Ивана Родина, "Сближение" Валентина Тютерева и "Акклиматизация" Кристины Шириновой.

Фото: 1-2-3 продакшн
Российские фильмы будут представлены на кинофестивале "Темные ночи" в Таллине

Фильмом открытия фестиваля станет картина "Когда она приходит" режиссера Александра Цоя, лауреата 37 Международного студенческого фестиваля ВГИК, выпускника Высших курсов сценаристов и режиссёров (ВКСР). Этот фильм,уже успевший получить много международных и национальных награ, ─ тройной дебют выпускников ВГИК: режиссера Александра Цоя, сценариста Евгения Гущина и оператора Никиты Кармена.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе фестиваля, никогда за все 60 лет истории существования фестиваля (а он проводится раз в два года), не заявлялось столько зарубежных кинематографистов. В этом году за призы фестиваля поборются представители из 48 стран. Среди них дебютанты киносмотра молодые кинематографисты африканского континента - зрители увидят фильмы, снятые в Гане, Зимбабве, Кении, Сенегал, ЮАР, Танзании, Эфиопии, Судане, Нигерии.

"Ежегодный неуклонно растущий интерес к Международному студенческому фестивалю ВГИК со стороны зарубежных киношкол красноречиво говорит о росте его влияния и роли в мировом кинематографическом пространстве. У советского, а затем и у российского кинематографа всегда были последователи, к нашим фильмам всегда было обращено внимание всего мира… Сегодня наш фестиваль поддерживает эту традицию, продвигая молодых авторов, формирует новый культурный слой - новое кинематографическое пополнение России и мира", - объясняет генеральный продюсер фестиваля Федор Попов.

Фото: Пресс-служба Международного студенческого фестиваля ВГИК

Профессиональное международное жюри возглавила российская актриса Елена Лядова, трехкратный лауреат премий "Ника" и "Золотой орёл", обладательница приза Московского кинофестиваля за лучшую женскую роль и премии "ТЭФИ". Оценивать молодые таланты будут также актриса Наталья Исакова, креативный директор МТС Медиа/KION, Шарль Жилибер (Франция), продюсер фильма "Аннетт" и фильмов Ксавье Долана, Аббаса Киаростами, режиссер Нигина Сайфуллаева, режиссер-мультипликатор Светлана Филиппова, французский продюсер Филипп Бобер, итальянский продюсер Паоло Марина Спина, режиссер-документалист Срджан Шаренац (Босния и Герцеговина) и кинокритик и директор Варшавского Международного кинофестиваля Стефан Лаудин.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Кинотеатр "Художественный" отметит 112-летие необычным кинофестивалем

Своего победителя определят также зрители, отдав свой голос за понравившийся фильм. Показы фильмов российской программы пройдут в 31 регионе России на 310 площадках.

Одновременно с международным этапом будет проходить 17-й Международный театральный фестиваль - это еще одна традиция фестиваля ВГИК. Свои работы на конкурс представили ГИТИС, ВТУ им. Щепкина, МХАТ, Театральный институт им. Щукина, Санкт-Петербургский Государственный институт кино и телевидения, из зарубежных участников - Национальная академия театрального и киноискусства (Болгария), Университет искусств Белграда (Сербия), Национальный университет театра и кино (Румыния).

Театральное жюри возглавил израильский режиссер Уди бен Моше, художественный руководитель Иерусалимского театра Хан и ведущий преподавателя актерского мастерства и режиссуры театрального отделения Тель-Авивского университета и актерской студии Ниссана Натива. В составе жюри также: поэт и драматург Елена Исаева, главный режиссер Росгосцирка Юрий Квятковский, Татьяна Вуйич, одна из учредителей и член дирекции Международного фестиваля камерного театра "Золотой лев", Алексей Розин - актер, педагог мастерской в Школе-студии МХАТ.

Фото: Пресс-служба Международного студенческого фестиваля ВГИК

Также в этом году первый юбилей отметит Продюсерского центра "ВГИК-Дебют". В честь своего 10-летия "ВГИК-Дебют" учредил специальный приз "Перспектива", который получит самый многообещающий и подающий большие творческие надежды автор.

Первый фестиваль Госфильмофонда, преемник "Белых Столбов", начал работу

Очень насыщенной обещает быть и специальная программа фестиваля. 16 ноября пройдет вечер памяти "Роман Кармен - кинолетописец Великой Отечественной", приуроченный к 80-летию Битвы за Москву и 115-летия со дня рождения. 17 ноября Александр Хант, один из успешных молодых кинематографистов и победителей фестиваля, представит новый документальный проект "Россия-Одиссея". 19 ноября пройдет показ фильма Петра Шепотинника "Нас других не будет" памяти Сергея Бодрова-младшего. Еще одно событие этого дня - показ фильма режиссера Стивена Мао "Предупреждение".

В программе специальных показов также представят фильм "Аннет". Зрителей с лентой познакомит один из продюсеров фильма Шарль Жиллибер (Франция), член международного жюри фестиваля.

19 ноября, кроме церемонии закрытия и объявления имен победителей, состоятся мастер-классы и творческие встречи с Николаем Лебедевым - российским режиссером, автором фильмов "Экипаж" и "Легенда №17", в этом году возглавившим жюри российского этапа фестиваля, и со Стефаном Лаудином, членом международного жюри, директором Варшавского международного кинофестиваля.

Полная программа фестиваля опубликована на официальном сайте.

Справка "РГ"

Международный фестиваль ВГИК - один из крупнейших студенческих кинофестивалей мира. 41-й фестиваль проводят Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова, Продюсерский центр "ВГИК-Дебют", АНО "Творческая студия "СТЕЛЛА" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Национального Фонда поддержки правообладателей. В этом году исполняется 60 лет со дня проведения первого фестиваля, который проводится раз в два года. Первым победителем в 1961 году стал Андрей Кончаловский с фильмом "Мальчик и голубь". С тех пор фестиваль открыл множество талантов, ставших впоследствии мэтрами, чьи имена сейчас входят в золотой фонд отечественного кино - Элема Климова, Василия Шукшина, Сергея Соловьева, Никиту Михалкова, Вадима Абдрашитова, а также новых авторов - Александра Ханта, Бориса Акопова, Александра Цоя и других.

Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Кино и ТВ Мировое кино

Главное сегодня

Путин исключил Карелию из списка приравненных к Крайнему Северу
В Минцифры напомнили о необходимости регистрации корпоративных sim-карт
Глава Минздрава рассказал о работе над препаратом против COVID-19
Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк
Экипажу МКС приказано укрыться от космического мусора
Виктор Сухоруков - о больших деньгах, малых ролях, таланте и любви
Как во времена ковида попасть на фестиваль комиксов в тосканскую Лукку