Кинематографисты из 48 стран поборются за Гран-При студенческого фестиваля ВГИК

Сегодня в Москве открывается второй, международный, этап фестиваля ВГИК. За главные награды одного из крупнейших студенческих киносмотров мира поборются 86 фильмов от 46 киношкол из 48 стран.

Организаторы 41-го Международный студенческий кинофестиваль получили рекордные 267 заявок от 114 киношкол. До финального этапа добрались чуть больше трети. ВКИГ и Россию представят пять фильмов - "Убийца", режиссер Виктор Селимьянов, "Две пули" Глеба Прохорова, "Счастливый" Ивана Родина, "Сближение" Валентина Тютерева и "Акклиматизация" Кристины Шириновой.

Фильмом открытия фестиваля станет картина "Когда она приходит" режиссера Александра Цоя, лауреата 37 Международного студенческого фестиваля ВГИК, выпускника Высших курсов сценаристов и режиссёров (ВКСР). Этот фильм,уже успевший получить много международных и национальных награ, ─ тройной дебют выпускников ВГИК: режиссера Александра Цоя, сценариста Евгения Гущина и оператора Никиты Кармена.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе фестиваля, никогда за все 60 лет истории существования фестиваля (а он проводится раз в два года), не заявлялось столько зарубежных кинематографистов. В этом году за призы фестиваля поборются представители из 48 стран. Среди них дебютанты киносмотра молодые кинематографисты африканского континента - зрители увидят фильмы, снятые в Гане, Зимбабве, Кении, Сенегал, ЮАР, Танзании, Эфиопии, Судане, Нигерии.

"Ежегодный неуклонно растущий интерес к Международному студенческому фестивалю ВГИК со стороны зарубежных киношкол красноречиво говорит о росте его влияния и роли в мировом кинематографическом пространстве. У советского, а затем и у российского кинематографа всегда были последователи, к нашим фильмам всегда было обращено внимание всего мира… Сегодня наш фестиваль поддерживает эту традицию, продвигая молодых авторов, формирует новый культурный слой - новое кинематографическое пополнение России и мира", - объясняет генеральный продюсер фестиваля Федор Попов.

Фото: Пресс-служба Международного студенческого фестиваля ВГИК

Профессиональное международное жюри возглавила российская актриса Елена Лядова, трехкратный лауреат премий "Ника" и "Золотой орёл", обладательница приза Московского кинофестиваля за лучшую женскую роль и премии "ТЭФИ". Оценивать молодые таланты будут также актриса Наталья Исакова, креативный директор МТС Медиа/KION, Шарль Жилибер (Франция), продюсер фильма "Аннетт" и фильмов Ксавье Долана, Аббаса Киаростами, режиссер Нигина Сайфуллаева, режиссер-мультипликатор Светлана Филиппова, французский продюсер Филипп Бобер, итальянский продюсер Паоло Марина Спина, режиссер-документалист Срджан Шаренац (Босния и Герцеговина) и кинокритик и директор Варшавского Международного кинофестиваля Стефан Лаудин.

Своего победителя определят также зрители, отдав свой голос за понравившийся фильм. Показы фильмов российской программы пройдут в 31 регионе России на 310 площадках.

Одновременно с международным этапом будет проходить 17-й Международный театральный фестиваль - это еще одна традиция фестиваля ВГИК. Свои работы на конкурс представили ГИТИС, ВТУ им. Щепкина, МХАТ, Театральный институт им. Щукина, Санкт-Петербургский Государственный институт кино и телевидения, из зарубежных участников - Национальная академия театрального и киноискусства (Болгария), Университет искусств Белграда (Сербия), Национальный университет театра и кино (Румыния).

Театральное жюри возглавил израильский режиссер Уди бен Моше, художественный руководитель Иерусалимского театра Хан и ведущий преподавателя актерского мастерства и режиссуры театрального отделения Тель-Авивского университета и актерской студии Ниссана Натива. В составе жюри также: поэт и драматург Елена Исаева, главный режиссер Росгосцирка Юрий Квятковский, Татьяна Вуйич, одна из учредителей и член дирекции Международного фестиваля камерного театра "Золотой лев", Алексей Розин - актер, педагог мастерской в Школе-студии МХАТ.

Фото: Пресс-служба Международного студенческого фестиваля ВГИК

Также в этом году первый юбилей отметит Продюсерского центра "ВГИК-Дебют". В честь своего 10-летия "ВГИК-Дебют" учредил специальный приз "Перспектива", который получит самый многообещающий и подающий большие творческие надежды автор.

Очень насыщенной обещает быть и специальная программа фестиваля. 16 ноября пройдет вечер памяти "Роман Кармен - кинолетописец Великой Отечественной", приуроченный к 80-летию Битвы за Москву и 115-летия со дня рождения. 17 ноября Александр Хант, один из успешных молодых кинематографистов и победителей фестиваля, представит новый документальный проект "Россия-Одиссея". 19 ноября пройдет показ фильма Петра Шепотинника "Нас других не будет" памяти Сергея Бодрова-младшего. Еще одно событие этого дня - показ фильма режиссера Стивена Мао "Предупреждение".

В программе специальных показов также представят фильм "Аннет". Зрителей с лентой познакомит один из продюсеров фильма Шарль Жиллибер (Франция), член международного жюри фестиваля.

19 ноября, кроме церемонии закрытия и объявления имен победителей, состоятся мастер-классы и творческие встречи с Николаем Лебедевым - российским режиссером, автором фильмов "Экипаж" и "Легенда №17", в этом году возглавившим жюри российского этапа фестиваля, и со Стефаном Лаудином, членом международного жюри, директором Варшавского международного кинофестиваля.

Полная программа фестиваля опубликована на официальном сайте.

Справка "РГ"

Международный фестиваль ВГИК - один из крупнейших студенческих кинофестивалей мира. 41-й фестиваль проводят Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова, Продюсерский центр "ВГИК-Дебют", АНО "Творческая студия "СТЕЛЛА" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Национального Фонда поддержки правообладателей. В этом году исполняется 60 лет со дня проведения первого фестиваля, который проводится раз в два года. Первым победителем в 1961 году стал Андрей Кончаловский с фильмом "Мальчик и голубь". С тех пор фестиваль открыл множество талантов, ставших впоследствии мэтрами, чьи имена сейчас входят в золотой фонд отечественного кино - Элема Климова, Василия Шукшина, Сергея Соловьева, Никиту Михалкова, Вадима Абдрашитова, а также новых авторов - Александра Ханта, Бориса Акопова, Александра Цоя и других.