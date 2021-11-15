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15.11.2021 15:30
Рубрика: В мире

Китай открывает третью фондовую биржу

Текст: Константин Щепин
В Пекине 15 ноября открывается третья в материковом Китае фондовая биржа. Площадка Beijing stock exchange получила "нескромную" аббревиатуру BEST (омоформ английскому "лучший"). Скромничать, впрочем, ни к чему: новая биржа будет выполнять сразу две важных функции. По определению комитета по контролю над ценными бумагами КНР, это "поддержка развития малого и среднего бизнеса, продвижение национальной стратегии инновационного развития". Председатель КНР Си Цзиньпин назвал новую площадку "главным фронтом для обслуживания инновационных малых и средних предприятий".
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

На BEST будут торговаться акции компаний, работающих в сфере инноваций и высоких технологий. В первый день на площадке пройдут торги акциями 81 предприятия, в будущем их количество будет стремительно расти: сегодня позволяющим выйти на пекинскую биржу статусом "высококачественного инновационного предприятия" в Китае обладают 4922 средних и малых компании. "С открытием биржи для них настанет весна инвестиций", - считает один из участников предстоящих торгов.

Фото: Yan Yan/Xinhua via AP
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К торгам допущено более четырех миллионов инвесторов - как корпоративных, так и индивидуальных. Индивидуальный инвестор для участия в торгах должен обладать капиталом не менее 500 тысяч юаней и двухлетним опытом присутствия на бирже.

Прообразом BEST является созданная еще в 2006 году экспериментальная платформа для нелистинговых малых предприятий, работающих в высокотехнологичной сфере в Пекинской "силиконовой долине" Чжунгуаньцунь. К 2013 она оформилась в общегосударственную систему продажи акций малых и средних предприятий.

Миссия новой биржи - "помочь малому и среднему бизнесу привлекать средства напрямую от инвесторов и меньше полагаться на банки", поясняет издание Caixin. По мнению экономистов, это особенно важно именно сейчас, когда средние и малые предприятия больше других пострадали от последствий коронакризиса.

Другой важный аспект деятельности новой биржи - финансовая поддержка инноваций. BEST станет второй подобной площадкой в Китае. Первая - SSE Star Market - была открыта 22 июля 2019 года на базе Шанхайской фондовой биржи, и сразу получила прозвище "китайский Nasdaq". Отличие пекинской площадки в том, что она, прежде всего, ориентируется на средние и малые компании, не удовлетворяющие высоким требованиям листинга в Шанхае.

Примечательно, что обе площадки открыты по личной инициативе председателя КНР Си Цзиньпина. Сегодня активная поддержка инновационной деятельности стала одним из важных аспектов государственной политики на самом высоком уровне. Достаточно сказать, что в принятом в нынешнем марте плане XIV пятилетки (2021-2025 годы) предполагается взрывной рост финансирования инноваций. Темпы ежегодного увеличения финансирования НИОКР вырастут в 17,5 раз по сравнению с XIII пятилеткой. Если в 2016-2020 годах плановый показатель роста правительственных инвестиции в эту сферу составлял 0,4 процента в год, то в нынешней пятилетке он достигнет 7 процентов.

Лавинообразный рост финансирования НИОКР был вполне ожидаем на фоне педалируемого Вашингтоном курса на "технологический развод" с КНР. В последние несколько лет США ввели целый ряд ограничений на поставки программного обеспечения и комплектующих в КНР. Так, в прошлогоднем декабре Соединенные Штаты объявили санкции в отношении более чем 60 китайских технологических компаний, включая крупнейшего производителя полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corp. Такие действия Вашингтона создают непосредственную угрозу замедления экономического роста КНР.

Фото: Медиакорпорация Китая
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Ведущий экономист инвестиционной группы UBS Ван Тао поясняет: "В технологической сфере Китай до сих пор зависим от компонентов из США и других крупных технологических держав. При разрыве технологического взаимодействия Китай рано или поздно разработает свои инженерные решения, создаст собственную замкнутую технологическую экосистему. Однако в среднесрочной перспективе отсутствие доступа к зарубежным передовым технологиям и оборудованию может замедлить темпы экономического развития КНР на 0,5 процентных пункта в год".

Именно для того, чтобы обезопасить себя от подобных угроз, Китай играет на опережение, в срочном порядке развивая мощную научно-техническую инновационную базу у себя дома. Разумеется, к стремительному развитию НИОКР существуют не только внешние, но и внутренние предпосылки. В плане XIV пятилетки четко обозначено понимание властей того, что "инновации - это двигатель модернизации Китая, обеспечивающий стратегическую поддержку национального развития".

С открытием Пекинской фондовой биржи финансирование инновационной деятельности в КНР будет все активнее осуществляться не только государством, но и частным капиталом.

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