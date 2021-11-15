Китай открывает третью фондовую биржу

В Пекине 15 ноября открывается третья в материковом Китае фондовая биржа. Площадка Beijing stock exchange получила "нескромную" аббревиатуру BEST (омоформ английскому "лучший"). Скромничать, впрочем, ни к чему: новая биржа будет выполнять сразу две важных функции. По определению комитета по контролю над ценными бумагами КНР, это "поддержка развития малого и среднего бизнеса, продвижение национальной стратегии инновационного развития". Председатель КНР Си Цзиньпин назвал новую площадку "главным фронтом для обслуживания инновационных малых и средних предприятий".

На BEST будут торговаться акции компаний, работающих в сфере инноваций и высоких технологий. В первый день на площадке пройдут торги акциями 81 предприятия, в будущем их количество будет стремительно расти: сегодня позволяющим выйти на пекинскую биржу статусом "высококачественного инновационного предприятия" в Китае обладают 4922 средних и малых компании. "С открытием биржи для них настанет весна инвестиций", - считает один из участников предстоящих торгов.

К торгам допущено более четырех миллионов инвесторов - как корпоративных, так и индивидуальных. Индивидуальный инвестор для участия в торгах должен обладать капиталом не менее 500 тысяч юаней и двухлетним опытом присутствия на бирже.

Прообразом BEST является созданная еще в 2006 году экспериментальная платформа для нелистинговых малых предприятий, работающих в высокотехнологичной сфере в Пекинской "силиконовой долине" Чжунгуаньцунь. К 2013 она оформилась в общегосударственную систему продажи акций малых и средних предприятий.

Миссия новой биржи - "помочь малому и среднему бизнесу привлекать средства напрямую от инвесторов и меньше полагаться на банки", поясняет издание Caixin. По мнению экономистов, это особенно важно именно сейчас, когда средние и малые предприятия больше других пострадали от последствий коронакризиса.

Другой важный аспект деятельности новой биржи - финансовая поддержка инноваций. BEST станет второй подобной площадкой в Китае. Первая - SSE Star Market - была открыта 22 июля 2019 года на базе Шанхайской фондовой биржи, и сразу получила прозвище "китайский Nasdaq". Отличие пекинской площадки в том, что она, прежде всего, ориентируется на средние и малые компании, не удовлетворяющие высоким требованиям листинга в Шанхае.

Примечательно, что обе площадки открыты по личной инициативе председателя КНР Си Цзиньпина. Сегодня активная поддержка инновационной деятельности стала одним из важных аспектов государственной политики на самом высоком уровне. Достаточно сказать, что в принятом в нынешнем марте плане XIV пятилетки (2021-2025 годы) предполагается взрывной рост финансирования инноваций. Темпы ежегодного увеличения финансирования НИОКР вырастут в 17,5 раз по сравнению с XIII пятилеткой. Если в 2016-2020 годах плановый показатель роста правительственных инвестиции в эту сферу составлял 0,4 процента в год, то в нынешней пятилетке он достигнет 7 процентов.

Лавинообразный рост финансирования НИОКР был вполне ожидаем на фоне педалируемого Вашингтоном курса на "технологический развод" с КНР. В последние несколько лет США ввели целый ряд ограничений на поставки программного обеспечения и комплектующих в КНР. Так, в прошлогоднем декабре Соединенные Штаты объявили санкции в отношении более чем 60 китайских технологических компаний, включая крупнейшего производителя полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corp. Такие действия Вашингтона создают непосредственную угрозу замедления экономического роста КНР.

Ведущий экономист инвестиционной группы UBS Ван Тао поясняет: "В технологической сфере Китай до сих пор зависим от компонентов из США и других крупных технологических держав. При разрыве технологического взаимодействия Китай рано или поздно разработает свои инженерные решения, создаст собственную замкнутую технологическую экосистему. Однако в среднесрочной перспективе отсутствие доступа к зарубежным передовым технологиям и оборудованию может замедлить темпы экономического развития КНР на 0,5 процентных пункта в год".

Именно для того, чтобы обезопасить себя от подобных угроз, Китай играет на опережение, в срочном порядке развивая мощную научно-техническую инновационную базу у себя дома. Разумеется, к стремительному развитию НИОКР существуют не только внешние, но и внутренние предпосылки. В плане XIV пятилетки четко обозначено понимание властей того, что "инновации - это двигатель модернизации Китая, обеспечивающий стратегическую поддержку национального развития".

С открытием Пекинской фондовой биржи финансирование инновационной деятельности в КНР будет все активнее осуществляться не только государством, но и частным капиталом.