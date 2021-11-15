Косачев: Инициатива исключить РФ и Беларусь из международных организаций нелепа

Предложение вице-премьера Польши Петра Глиньского исключить Россию и Беларусь из международных организаций необоснованно и нелепо, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее в понедельник Глиньский предложил исключить Москву и Минск из международных организаций, а также спортивных соревнований из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

"Я думаю, рисков не существует, потому что это предложение абсолютно не обоснованно и в силу этого в высшей степени нелепо. Оно из себя представляет исключительно пропагандистский ход, сотрясание воздуха с целью перевести все внимание не только на Беларусь, но теперь уже и на Россию и увести это внимание от Польши", - сказал Косачев "Известиям".

По мнению вице-спикера Совфеда, инициатива Глиньского "шита белыми нитками" и слишком оторвана от реальной сути происходящего на границе Польши и Беларуси.