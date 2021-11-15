Космический мусор МКС больше не угрожает

Угроза космического мусора, которая в течение последних суток держала в напряжении и экипаж МКС, и специалистов по обе стороны океана на Земле, миновала. Экипаж станции вернулся к обычному режиму работы.

Орбита опасного объекта, из-за которого сегодня космонавты и астронавты вынуждены были согласно процедурам перейти в пристыкованные к станции "корабли спасения" отдалилась от орбиты МКС на безопасное расстояние. Сейчас станция находится в зеленой зоне.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в ночь на 12 ноября примерно в 600 метрах от МКС должен был пролететь фрагмент китайского метеоспутника Fengyun-1C. Для избежания столкновения орбита станции была поднята на 1200 метров. Космический мусор трижды пролетел мимо МКС.

Во время первых двух сближений с обломками космонавты России Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай перешли на борт "Союза МС-19", американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также немецкий астронавт Маттиас Маурер - на борт Crew Dragon. В третий раз, как сообщается, космонавты не укрывались, а осуществляли работы на станции в обычном режиме.

По разным оценкам, сегодня в космосе хаотично движутся свыше 13 тысяч объектов, размер которых превышает 20-30 см. Из них лишь примерно семь процентов - космические аппараты. Все остальное - гигантская свалка, раскиданная по орбитам: "мертвые" спутники, обломки конструкций, элементы, которые сопутствуют выведению аппаратов и образуются при их разрушении.

Как рассказывают аналитики, наиболее засорена низкоорбитальная область околоземного космического пространства высотой до двух тысяч километров. А именно она чаще всего используется для работы космических аппаратов. Здесь сейчас работают более трех тысяч действующих спутников, а неприятную "компанию" им составляют около 14 тысяч "мусорных" объектов размером более десяти сантиметров.

По оценкам экспертов, МКС за время своего существования пришлось больше 25 раз уклоняться от космического мусора. Минимальное расстояние, на котором оказался космический мусор от станции - 720 метров.

Космический мусор - это "мертвые" спутники, обломки конструкций, прочие элементы, которые сопутствуют выведению аппаратов и образуются при их разрушении. По оценкам экспертов, сегодня наиболее засорены низкие орбиты от 300-400 км - как раз где летает Международная космическая станция.

Специалисты говорят, что в среднем предупреждения об опасном сближении космического мусора с МКС поступают в ЦУП едва ли не каждую неделю. Предупреждения бывают разного уровня: есть "желтый порог", а есть "красный". Вот "красный" - это совсем плохо. Тогда принимаются экстренные меры. Например, перевод станции на другую орбиту.