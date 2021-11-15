Латвия начала военные учения у границы с Беларусью

В минувшие выходные латвийская армия начала ранее не объявленные военные учения The Decisive Point с участием четырех бригад Земессардзе. Как сообщает прибалтийский информационный портал Delfi, маневры продлятся до 12 декабря и будут проходить недалеко от латвийско-белорусской границы, на юго-востоке Латгале.

"Целью учений является проверка совместного сотрудничества, структур команд, логистики, мобильности и процедур принятия решений", - сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, отметив, что в учениях задействовано три тысячи военных.

Пабрикс также косвенно подтвердил, что учения связаны с кризисом на границе трех прибалтийских республик с Беларусью. Между тем, сегодня состоится встреча Пабрикса с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. На переговорах будет обсуждаться возникший на границе Беларуси и ЕС миграционной кризис.