Новости

Глава Мурманской области Андрей Чибис ушел на самоизоляцию 09:08
В Москве заявку на экспресс-диагностику COVID-19 можно заполнить онлайн 08:52
Латвия начала военные учения у границы с Беларусью 08:47
ФАС: Электроэнергия не подорожает из-за введения эталонных тарифов 08:30
Названа самая опасная дорога Москвы 08:20
Овечкин приблизился к Сундину в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ 08:15
В Роскачестве предупредили о дефиците вина на мировом рынке 08:05
Около 4 тысяч объектов зимнего отдыха откроют в Москве 07:57
В Минцифры напомнили о необходимости регистрации корпоративных sim-карт 07:55
WSJ: Трамп продаст права на отель в Вашингтоне за 375 млн долларов 07:06
В Южно-Сахалинске более 300 детей эвакуировали из-за пожара в лицее 06:18
В Ливерпуле таксист закрыл террориста-смертника в автомобиле 05:36
Белый дом назвал дату и время виртуального саммита Байдена и Си Цзиньпина 05:22
В Австрии изучают возможность введения ночного локдауна для привитых 04:24
Производство новейших истребителей начали на заводе в Хабаровском крае 04:20
На Чукотке снежный циклон нарушил авиасообщение 04:05
Привитая Куба открывает границы 03:55
Столтенберг: В НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины 03:33
Инфекционист описал три сценария развития ситуации с коронавирусом 03:30
Глава Ростеха назвал стоимость бизнес-джета Aurus 02:46
Илон Маск высмеял "налог на миллиардеров" 02:40
Минздрав Израиля разрешил вакцинацию от COVID-19 детей с пяти лет 02:21
Гинцбург заявил о безопасности неоднократной ревакцинации от COVID-19 01:40
Сербия обыграла Португалию и вышла на ЧМ-2022 01:10
В Австрии вступил в силу национальный локдаун для непривитых от COVID-19 00:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Мичков, сыграв за сборную России по хоккею в 16 лет, побил рекорд Овечкина
Мичков, сыграв за сборную России по хоккею в 16 лет, побил рекорд Овечкина
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
15.11.2021 08:47
Рубрика: В мире

Латвия начала военные учения у границы с Беларусью

Текст: Надежда Ермолаева

В минувшие выходные латвийская армия начала ранее не объявленные военные учения The Decisive Point с участием четырех бригад Земессардзе. Как сообщает прибалтийский информационный портал Delfi, маневры продлятся до 12 декабря и будут проходить недалеко от латвийско-белорусской границы, на юго-востоке Латгале.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
МИД России осудил запрет георгиевских ленточек в Латвии

"Целью учений является проверка совместного сотрудничества, структур команд, логистики, мобильности и процедур принятия решений", - сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, отметив, что в учениях задействовано три тысячи военных.

Пабрикс также косвенно подтвердил, что учения связаны с кризисом на границе трех прибалтийских республик с Беларусью. Между тем, сегодня состоится встреча Пабрикса с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. На переговорах будет обсуждаться возникший на границе Беларуси и ЕС миграционной кризис.

В мире Европа Латвия В мире экс-СССР Беларусь

Главное сегодня

В Минцифры напомнили о необходимости регистрации корпоративных sim-карт
Инфекционист описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Гинцбург заявил о безопасности неоднократной ревакцинации от COVID-19
Глава Ростеха назвал стоимость бизнес-джета Aurus
Столтенберг: В НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины
Зачем США создают военную группировку у южных границ России
Привитые "Спутником V" смогут въезжать в Израиль с 15 ноября