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15.11.2021 20:44
Рубрика: Экономика

Лечить домашних питомцев станет дороже

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8610)
Всеобщая борьба за снижение выбросов вредных веществ в окружающую среду привела к росту цен и даже дефициту сырья для выпуска ветеринарных препаратов. Больше половины его производится в Китае. А страна сейчас существенно ограничила потребление электричества и угля.
Домашним питомцам не объяснишь, что лекарств не хватает из-за энергокризиса. Фото: РИА Новости Домашним питомцам не объяснишь, что лекарств не хватает из-за энергокризиса. Фото: РИА Новости
Домашним питомцам не объяснишь, что лекарств не хватает из-за энергокризиса. Фото: РИА Новости

По данным Национальной ветеринарной ассоциации (НВА), цены на отдельное сырье для ветпрепаратов с марта 2021 года выросли на 250%. Аскорбиновая кислота подорожала на 147%, муравьиная - на 91%, уксусная - на 89%. О серьезном росте цен "Российской газете" рассказали и несколько отечественных производителей фармпрепаратов.

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Китай - крупнейший в мире производитель фармсырья, причем не только для животных. Но сейчас в стране вводятся жесткие ограничения на выброс вредных веществ в окружающую среду, особенно накануне зимних Олимпийских игр в Пекине. На этом фоне производители сокращают выпуск продукции и даже останавливают производство. Из-за этого возник дефицит фармсубстанций - покупатели записываются в листы ожидания. Накладывается и кратный рост тарифов на железнодорожные и морские перевозки - не хватает контейнеров, в портах очереди на разгрузку можно ждать месяцами. Как долго продлится такая ситуация и насколько еще вырастут цены, эксперты не берутся предсказать.

Величину роста не берется прогнозировать ни один эксперт", - приводит слова исполнительного директора НВА Александра Исаева "Ветеринария и жизнь".

О возможном глобальном дефиците различных товаров из-за энергетического кризиса в Китае предупреждала недавно британская газета The Times. По информации издания, из-за ограничений потребления электроэнергии и угля в двадцати провинциях КНР десятки тысяч предприятий либо перешли на двухдневную рабочую неделю, либо вовсе прекратили работать. Это неизбежно приведет к возникновению дефицита и, соответственно, к росту цен на продукцию. Причем речь идет о самых разных товарах - от чая до техники. Эксперты The Times прогнозируют, что проблемы продлятся большую часть 2022 года. А рост цен в среднем прогнозируется на уровне 10-12%.

Руководитель Благотворительного Фонда "ЗООзащита" Анна Вайман, впрочем, говорит, что цены на ветпрепараты на российском рынке уже в течение долгого времени остаются стабильными. Она допускает, что рост цен традиционно произойдет с нового года. Но главной причиной она называет, скорее, значительное подорожание перевозок.

По данным аналитической компании RNC Pharma, общий объем российского розничного рынка готовых ветеринарных лекарственных препаратов по итогам января-августа 2021 года составил 15 млрд рублей (в розничных ценах, включая НДС), увеличившись на 5,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Причина - инфляционный фактор. Продажи в натуральном выражении упали на 5,1%.

Экономика Товары и цены Общество Природа Цены на лекарства

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