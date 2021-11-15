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15.11.2021 18:21
Рубрика: В мире

Макрон изменил оттенок синего на флаге Франции

Текст: Юрий Когалов
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: CHRISTIAN HARTMANN / POOL / AFP Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: CHRISTIAN HARTMANN / POOL / AFP
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: CHRISTIAN HARTMANN / POOL / AFP

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение изменить оттенок синего на государственном флаге. Как пишет Le Figaro, он стал более темным, однако многие этого даже не заметили.

Фото: iStock
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Как отмечает газета, флаги начали менять еще в 2018 году, сначала те, на фоне которых выступал президент, затем вывешенные на фронтоне Елисейского дворца и других правительственных зданиях.

Как выяснилось, за этой инициативой стоит директор по операциям Елисейского дворца Арно Жолен. Однажды в разговоре с Макроном он отметил, что государственный флаг Франции неправильный. Дело в том, что в 1976 году президент Валери Жискар д'Эстен изменил оттенок синего на более светлый, чтобы он был точно таким, как на европейском флаге. Это было символично, поскольку тогда Евросоюз только создавался.

Макрон же вернул флагу старый оттенок синего. А известно об этом стало из недавно опубликованной книги Элиота Блонде и Поля Ларрутюру "Конфиденциальность Елисейского дворца".

В мире Европа Франция

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