Макрон изменил оттенок синего на флаге Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение изменить оттенок синего на государственном флаге. Как пишет Le Figaro, он стал более темным, однако многие этого даже не заметили.

Как отмечает газета, флаги начали менять еще в 2018 году, сначала те, на фоне которых выступал президент, затем вывешенные на фронтоне Елисейского дворца и других правительственных зданиях.

Как выяснилось, за этой инициативой стоит директор по операциям Елисейского дворца Арно Жолен. Однажды в разговоре с Макроном он отметил, что государственный флаг Франции неправильный. Дело в том, что в 1976 году президент Валери Жискар д'Эстен изменил оттенок синего на более светлый, чтобы он был точно таким, как на европейском флаге. Это было символично, поскольку тогда Евросоюз только создавался.

Макрон же вернул флагу старый оттенок синего. А известно об этом стало из недавно опубликованной книги Элиота Блонде и Поля Ларрутюру "Конфиденциальность Елисейского дворца".