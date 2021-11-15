Михаил Мишустин назвал задачи дальнейшего развития отношений внутри СНГ

Новости

В Ливерпуле таксист закрыл террориста-смертника в автомобиле 05:36
Белый дом назвал дату и время виртуального саммита Байдена и Си Цзиньпина 05:22
В Австрии изучают возможность введения ночного локдауна для привитых 04:24
Производство новейших истребителей начали на заводе в Хабаровском крае 04:20
На Чукотке снежный циклон нарушил авиасообщение 04:05
Привитая Куба открывает границы 03:55
Столтенберг: В НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины 03:33
Инфекционист описал три сценария развития ситуации с коронавирусом 03:30
Глава Ростеха назвал стоимость бизнес-джета Aurus 02:46
Илон Маск высмеял "налог на миллиардеров" 02:40
Минздрав Израиля разрешил вакцинацию от COVID-19 детей с пяти лет 02:21
Гинцбург заявил о безопасности неоднократной ревакцинации от COVID-19 01:40
Сербия обыграла Португалию и вышла на ЧМ-2022 01:10
В Австрии вступил в силу национальный локдаун для непривитых от COVID-19 00:39
Женщина пострадала в результате ЧП на Новолипецком металлургическом комбинате 00:20
В МЧС опровергли информацию о людях под завалами в Липецке 14.11.2021
Эксперты рассказали, какие документы лучше хранить в бумажном виде 14.11.2021
Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии и сократил отставание от Ферстаппена 14.11.2021
Американский конгрессмен проговорился о присутствии войск США на Украине 14.11.2021
В Москву идут 19-градусные морозы 14.11.2021
В Счетной палате не увидели рисков для бюджета из-за роста госдолга 14.11.2021
За сутки 60 военнослужащих Вооруженных сил вылечили от коронавируса 14.11.2021
Рейтинг Байдена снизился до минимального показателя 14.11.2021
В США спустя 52 года идентифицировали кассира, укравшего деньги из банка 14.11.2021
Медведев с победы стартовал на Итоговом чемпионате ATP 14.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Мичков, сыграв за сборную России по хоккею в 16 лет, побил рекорд Овечкина
Мичков, сыграв за сборную России по хоккею в 16 лет, побил рекорд Овечкина
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
15.11.2021 04:30
Рубрика: Власть

Михаил Мишустин назвал задачи дальнейшего развития отношений внутри СНГ

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8609)
Новый импульс для развития сотрудничества внутри СНГ даст соглашение о свободной торговле услугами, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. Он также предложил партнерам по организации скоординировать свои действия по климатической повестке.
Михаил Мишустин: Общей для всех остается задача по борьбе с коронавирусом. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин: Общей для всех остается задача по борьбе с коронавирусом. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин: Общей для всех остается задача по борьбе с коронавирусом. Фото: РИА Новости

Этот год для Содружества был юбилейным - организации, объединившей страны постсоветского пространства, исполнилось 30 лет, и в октябре главы государств подчеркнули, что востребованной площадке необходимо и дальше укреплять торгово-экономическое сотрудничество. Совет глав правительств собрался для этого спустя месяц. В Киргизии до последнего рассчитывали, что смогут, как это и планировалось, принять у себя делегации и провести встречи в очном формате. Но в который раз обсуждение пришлось организовать с помощью видеосвязи.

Мишустин: Москва может претендовать на проведение выставки "Экспо-2030"

Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для стран СНГ и всего мира, понизила деловую активность, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин в своем выступлении, но постепенно национальные экономики восстанавливаются. За первое полугодие 2021 года, привел он данные, взаимная торговля внутри Содружества выросла почти на 27 процентов, внешнеторговый оборот - более чем на четверть, объем валового внутреннего продукта увеличился практически на 4,5 процента. "Таких результатов удалось добиться в том числе благодаря оперативным мерам, которые мы приняли для обеспечения стабильности единого рынка товаров", - подчеркнул глава российского кабмина.

Еще больше возможностей для экономического взаимодействия, уверен Мишустин, даст заключение соглашения о свободной торговле услугами, на долю которых приходится более половины валового продукта в СНГ. "В этом году удалось существенно продвинуться в согласовании этого важного документа. Необходимо завершить переговорный процесс и выходить на подписание. Рассчитываем, что круг участвующих в нем государств будет максимально широким", - сказал премьер-министр РФ.

Все громче в дискуссиях о дальнейшем экономическом развитии звучат климатические вопросы - перехода к "зеленой" экономике, снижения спроса на традиционное углеводородное топливо и приоритета альтернативной энергетики. "Работа на этом треке будет эффективнее, если сотрудничать станут все заинтересованные страны, - уверен Михаил Мишустин. - Сохранение климата - задача всего человечества. Предстоит большая и напряженная работа с привлечением широкого круга специалистов, общественных объединений и государств".

СНГ сегодня, указал глава правительства РФ, - перспективная площадка для взаимодействия по климатической повестке, обмена лучшими практиками по сокращению выбросов. "Необходимо сформировать систему внутреннего климатического регулирования на пространстве СНГ, - предложил он. - Еще одна важная задача - перестройка и модернизация базовых отраслей промышленности, создание нового технологического уклада". "И еще. Важно, чтобы климатическая повестка не использовалась в качестве рычага политического давления или как инструмент недобросовестной конкуренции на рынках товаров и энергоресурсов, - заявил Мишустин. - Поэтому наши действия должны быть нацелены на сохранение открытого, недискриминационного режима торговли, соблюдение правил Всемирной торговой организации и принципа добровольности климатических усилий. Только так зеленые тенденции положительно повлияют на развитие наших государств".

За первое полугодие 2021 года взаимная торговля внутри Содружества выросла почти на 27 процентов

По-прежнему приоритетной, общей для всех остается задача по борьбе с коронавирусом. Массовая вакцинация граждан - главная мера, считает российский премьер. Наша страна уделяет этому самое серьезное внимание и готова разными способами помогать партнерам по Содружеству. "Мы безвозмездно направили странам СНГ более миллиона тест-наборов для диагностики инфекции. Российские вакцины поставляются во все государства Содружества. Выполняются договоренности об открытии лицензионных производств на местных площадках", - перечислил Михаил Мишустин.

Мишустин: Климатическая повестка не должна быть рычагом политического давления

В мае на таком же совете главы правительств подписали соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий участников СНГ и утвердили среднесрочный план совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней. Россия уже выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу. "Призываю партнеров завершить эту работу в ближайшее время. Надо действовать совместно, чтобы обезопасить людей от новых волн заболевания", - заметил глава российского кабмина.

Власть Работа власти Внешняя политика Экономика ВЭД Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Инфекционист описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Гинцбург заявил о безопасности неоднократной ревакцинации от COVID-19
Женщина пострадала в результате ЧП на Новолипецком металлургическом комбинате
Глава Ростеха назвал стоимость бизнес-джета Aurus
Столтенберг: В НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах