Михаил Мишустин назвал задачи дальнейшего развития отношений внутри СНГ

Новый импульс для развития сотрудничества внутри СНГ даст соглашение о свободной торговле услугами, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. Он также предложил партнерам по организации скоординировать свои действия по климатической повестке.

Этот год для Содружества был юбилейным - организации, объединившей страны постсоветского пространства, исполнилось 30 лет, и в октябре главы государств подчеркнули, что востребованной площадке необходимо и дальше укреплять торгово-экономическое сотрудничество. Совет глав правительств собрался для этого спустя месяц. В Киргизии до последнего рассчитывали, что смогут, как это и планировалось, принять у себя делегации и провести встречи в очном формате. Но в который раз обсуждение пришлось организовать с помощью видеосвязи.

Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для стран СНГ и всего мира, понизила деловую активность, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин в своем выступлении, но постепенно национальные экономики восстанавливаются. За первое полугодие 2021 года, привел он данные, взаимная торговля внутри Содружества выросла почти на 27 процентов, внешнеторговый оборот - более чем на четверть, объем валового внутреннего продукта увеличился практически на 4,5 процента. "Таких результатов удалось добиться в том числе благодаря оперативным мерам, которые мы приняли для обеспечения стабильности единого рынка товаров", - подчеркнул глава российского кабмина.

Еще больше возможностей для экономического взаимодействия, уверен Мишустин, даст заключение соглашения о свободной торговле услугами, на долю которых приходится более половины валового продукта в СНГ. "В этом году удалось существенно продвинуться в согласовании этого важного документа. Необходимо завершить переговорный процесс и выходить на подписание. Рассчитываем, что круг участвующих в нем государств будет максимально широким", - сказал премьер-министр РФ.

Все громче в дискуссиях о дальнейшем экономическом развитии звучат климатические вопросы - перехода к "зеленой" экономике, снижения спроса на традиционное углеводородное топливо и приоритета альтернативной энергетики. "Работа на этом треке будет эффективнее, если сотрудничать станут все заинтересованные страны, - уверен Михаил Мишустин. - Сохранение климата - задача всего человечества. Предстоит большая и напряженная работа с привлечением широкого круга специалистов, общественных объединений и государств".

СНГ сегодня, указал глава правительства РФ, - перспективная площадка для взаимодействия по климатической повестке, обмена лучшими практиками по сокращению выбросов. "Необходимо сформировать систему внутреннего климатического регулирования на пространстве СНГ, - предложил он. - Еще одна важная задача - перестройка и модернизация базовых отраслей промышленности, создание нового технологического уклада". "И еще. Важно, чтобы климатическая повестка не использовалась в качестве рычага политического давления или как инструмент недобросовестной конкуренции на рынках товаров и энергоресурсов, - заявил Мишустин. - Поэтому наши действия должны быть нацелены на сохранение открытого, недискриминационного режима торговли, соблюдение правил Всемирной торговой организации и принципа добровольности климатических усилий. Только так зеленые тенденции положительно повлияют на развитие наших государств".

За первое полугодие 2021 года взаимная торговля внутри Содружества выросла почти на 27 процентов

По-прежнему приоритетной, общей для всех остается задача по борьбе с коронавирусом. Массовая вакцинация граждан - главная мера, считает российский премьер. Наша страна уделяет этому самое серьезное внимание и готова разными способами помогать партнерам по Содружеству. "Мы безвозмездно направили странам СНГ более миллиона тест-наборов для диагностики инфекции. Российские вакцины поставляются во все государства Содружества. Выполняются договоренности об открытии лицензионных производств на местных площадках", - перечислил Михаил Мишустин.

В мае на таком же совете главы правительств подписали соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий участников СНГ и утвердили среднесрочный план совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней. Россия уже выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу. "Призываю партнеров завершить эту работу в ближайшее время. Надо действовать совместно, чтобы обезопасить людей от новых волн заболевания", - заметил глава российского кабмина.