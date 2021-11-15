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15.11.2021 15:01
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития рассказало о новом перечне территорий Крайнего Севера

Текст: Василий Кошкин
Все территории, которые ранее были отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, вошли в проект постановления правительства об утверждении единого перечня. Об этом сообщили ТАСС в Минэкономразвития.

В ведомстве отметили, что проект постановления призван заменить действовавшие ранее указы.

Власти Карелии разъяснили судьбу северных надбавок

Ранее на портале нормативных актов был опубликован указ президента Владимира Путина, который уточнил список районов, приравненных к территориям Крайнего Севера. Из перечня, в частности, исключили Карелию, Республику Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ.

Действующее законодательство предусматривает ряд льгот для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. Так, они могут рассчитывать ежемесячные надбавки к заработной плате, дополнительные отпуска и льготный отпуск, а также на льготные пенсии.

Экономика Пенсии и пособия Власть Работа власти Регионы Правительство Минэкономразвития

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