Минэкономразвития рассказало о новом перечне территорий Крайнего Севера

В ведомстве отметили, что проект постановления призван заменить действовавшие ранее указы.

Ранее на портале нормативных актов был опубликован указ президента Владимира Путина, который уточнил список районов, приравненных к территориям Крайнего Севера. Из перечня, в частности, исключили Карелию, Республику Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ.

Действующее законодательство предусматривает ряд льгот для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. Так, они могут рассчитывать ежемесячные надбавки к заработной плате, дополнительные отпуска и льготный отпуск, а также на льготные пенсии.