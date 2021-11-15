Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк

Министерство финансов РФ предложило со следующего года повысить минимальные розничные цены на алкогольные напитки крепостью свыше 28 процентов. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, минимальная цена одной бутылки водки объемом 0,5 литра может составить 261 рубль. Это на 7,4% дороже по сравнению с нынешними ценами (243 рубля). Минимальная стоимость коньяка, согласно законопроекту Минфина, может вырасти на 7,6% - до 480 рублей за пол-литровую бутылку (сейчас 446 рублей). Кроме того, ведомство предлагает установить минимальную цену на этиловый спирт в размере 63 рубля за литр. Сейчас это 59 рублей. В пояснительной записке к документу отмечается, что новая цена учитывает выросшую стоимость сырья, используемого при производстве спирта.

Также в Минфине подчеркивают, что установление минимальных цен на эту продукцию является частью комплекса мер по борьбе с оборотом нелегального алкоголя. "Сохранение текущего уровня минимальных цен в условиях роста стоимости сырья, используемого для производства спирта, ставит под угрозу участников легального рынка", - заявили в ведомстве.