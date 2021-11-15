Минск: "Звезды седьмого неба" откроют кинофестиваль "Лістападзік"

Детям, как известно, советуют чаще всего смотреть не по сторонам, а под ноги, а они - фантазеры - предпочитают глазеть на небо, на звезды, в надежде разглядеть там и улыбку маленького принца. Вот и на популярном белорусском фестивале фильмов для детей "Лістападзік" его организаторы решили на этот раз удивить юных поклонников кинематографа анимационным мюзиклом "Звезды седьмого неба".

Увлекательная лента режиссера Елены Туровой, которой 20 ноября и откроется фестиваль, расскажет приключенческую историю о детях, взрослых и звездах. "На целой планете люди разучились смотреть на звезды и стали жестокими. По крайней мере, взрослые люди. А вот малыши по-прежнему любят вглядываться в небесные просторы, надеясь и наш мир со временем сделать чуточку лучше. Кстати, в кинотеатре "Пионер" в этот день покажут еще восемь анимационных жемчужин", - увлекают программой потенциальных зрителей организаторы минского форума.

Окунуться в мир близких и дорогих людей приглашает зрителей и российская кинокартина "Бу!" режиссера Регины Сабрековой. Этот фильм расскажет, например, как быстро улучшить собственные навыки благодаря поддержке близких. А лента о классике национальной литературе Максиме Богдановиче повествует о любви к родной культуре, языку, о творчестве и ярких моментах жизни поэта.

Кстати, еще одну белорусскую картину "Прелюдия и фуга" режиссера Игоря Волчека тоже предлагают зрителям в "Пионере". "Сквозь призму детских воспоминаний этот фильм расскажет о 1950-1990-х годах прошлого века, жизни тех поколений и формировании творческой личности", - пояснили организаторы фестиваля.

Не оставит юного зрителя равнодушным и фильм Жолта Пальфи "Томми и львенок". В венгерской ленте речь идет о мальчике, которому львенок помогает преодолеть жизненные страхи. Свой "золотой ключик" предлагает зрителям и эстонский режиссер Сиим Рауда в киносюжете "Полный рот воды", в котором утренний ритуал был прерван необычным происшествием. А лирическая история режиссера Ани Ру о маленькой девочке "Папа - большой, я - маленькая" (Россия - Италия) расскажет, как дочь провожает отца в дальнее плавание.

Загадочный мир восточных фантазий "Вечное пламя" рожден талантом вьетнамского режиссера Ву Дуй Канха. В нем речь идет, пояснили хозяева фестиваля, "о венценосных журавлях, маленьком мальчике, потере и любви". И еще один увлекательный проект, кстати, отмеченный золотым кубком Шанхайского международного кинофестиваля, смогут увидеть юные ценители большого экрана. Это фильм "Даже мыши попадают в рай". Его авторы - группа кинематографистов из Чехии, Франции, Словакии и Польши.

Остается напомнить, что XXVII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад", заявки на участие в котором поступили из 54 стран, пройдет с 20 по 26 ноября. Среди них как давние друзья и партнеры Беларуси (Россия, Украина, Азербайджан, Грузия, Сербия), так и страны Западной и Центральной Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, информирует БЕЛТА.