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15.11.2021 02:21
Рубрика: В мире

Минздрав Израиля разрешил вакцинацию от COVID-19 детей с пяти лет

Фото: AFP/Ahmad GHARABLI Фото: AFP/Ahmad GHARABLI
Фото: AFP/Ahmad GHARABLI

Гендиректор министерства здравоохранения Израиля, профессор Нахман Аш принял рекомендацию экспертной группы по борьбе с коронавирусом о вакцинации против COVID-19 детей в возрасте 5-11 лет. Об этом сообщает пресс-служба минздрава.

Фото: AFP/Federico PARRA
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Отмечается, что срок начала вакцинации детей будет определен в ближайшие дни. По данным местных СМИ, вакцина для этой возрастной категории будет доставлена в Израиль в ближайшие дни, пишет РИА Новости.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. По последним данным, более 5,7 миллиона израильтян получили обе дозы прививки, третью - более четырех миллионов.

В мире Ближний Восток Израиль Вакцинация от коронавируса

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