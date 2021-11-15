Минздрав Израиля разрешил вакцинацию от COVID-19 детей с пяти лет

Гендиректор министерства здравоохранения Израиля, профессор Нахман Аш принял рекомендацию экспертной группы по борьбе с коронавирусом о вакцинации против COVID-19 детей в возрасте 5-11 лет. Об этом сообщает пресс-служба минздрава.

Отмечается, что срок начала вакцинации детей будет определен в ближайшие дни. По данным местных СМИ, вакцина для этой возрастной категории будет доставлена в Израиль в ближайшие дни, пишет РИА Новости.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. По последним данным, более 5,7 миллиона израильтян получили обе дозы прививки, третью - более четырех миллионов.