Мишустин: Ситуация с COVID остается напряженной

Борьба с коронавирусом в России продолжается, ситуация остается напряженной, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. В то же время новые ограничительные меры дали эффект. Впервые за два месяца непрерывного роста в стране отмечено снижение заболеваемости - на два процента. Глава правительства призвал по-прежнему убеждать людей делать прививку.

"В ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад. Там их удалось сбить в том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней", - сказал Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания. В других субъектах Федерации по-прежнему много заболевших.

"По результатам всех тех мер, которые были приняты на неделе нерабочих дней, мы сегодня фиксируем снижение в целом по стране на два процента", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В девяти регионах заболеваемость снижается - от двух процентов в Архангельской области до 23 процентов в Москве. В 43 субъектах Федерации нет роста, а в 33 он продолжается, но незначительный. Только один регион до сих пор остается в фазе роста с показателями, превышающими среднероссийские. Это Амурская область.

Высокую эффективность для сдерживания инфекции дает система QR-кодов, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Мера "QR-код в обмен на услугу" заметно сдерживает заболеваемость", - заявил он. Положительную динамику в эпидемиологическую ситуацию также внесли нерабочая неделя и региональные меры. "Ограничительные мероприятия позволили переломить ситуацию", - отметил глава минздрава.

За прошедшую неделю зарегистрировано снижение на 7,5 процента общего количества пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил министр. Сейчас 1 миллион 274 тысячи человек находятся под медицинским наблюдением.

Даже после завершения режима нерабочих дней количество пациентов высокое и требует значительного вовлечения медицинских ресурсов, констатировал Мурашко. В стационарах находятся 246 тысяч пациентов, развернуто 295 тысяч коек. "Последняя неделя нам позволила шесть тысяч коек вернуть в оказание плановой медицинской помощи", - отметил глава минздрава и позитивный момент.

Большая часть пациентов, которые переносят болезнь в тяжелой форме, не проходили вакцинацию, обратил внимание Михаил Мишустин. "Разумеется, всем заболевшим и дальше будет предоставляться медицинская помощь, - заверил он. - Федеральный центр оказывает максимальную поддержку региональным системам здравоохранения, чтобы они могли справляться с высокой нагрузкой". Это касается в том числе предоставления средств на закупку лекарств как для пациентов в больницах, так и для проходящих лечение дома под наблюдением врачей, добавил премьер.

Мера "QR-код в обмен на услугу" заметно сдерживает заболеваемость

Правительством принято решение о продлении до конца следующего года действия ранее выданных регистрационных удостоверений и разрешений на временное обращение на препараты, которые в том числе используются при лечении ковида. Продолжит работать упрощенный порядок получения таких документов. "Это позволит избежать перебоев с поставками медикаментов, своевременно предоставлять их пациентам и быстро вводить в оборот новые лекарства", - отметил Мишустин.

Но сегодня возможность спасти жизнь, особенно если уже есть проблемы со здоровьем, - это вакцина, еще раз напомнил председатель правительства. О противопоказаниях может сказать только врач, подчеркнул он: "Лучше всего обратиться к нему за консультацией, прежде чем отказываться от прививки".

Необходимо убеждать людей делать прививку, считает премьер. Особенно это важно для людей старшего возраста. "Только так можно прервать цепочку заболеваемости", - не сомневается глава кабмина.

За прошедшую неделю темпы вакцинации населения от коронавируса возросли на шесть процентов, рассказал глава минздрава. "Всего за неделю вакцинированы более 3 миллионов 216 тысяч человек. Это хорошие темпы", - оценил он последние данные. В наиболее критической группе - людей старше 60 лет - темпы вакцинации возросли значительнее, чем в целом среди взрослого населения, прирост составил 14 процентов.

Население активно идет на повторную прививку. Однокомпонентным "Спутником Лайт" за все время провакцинировано более девяти миллионов человек, сообщил министр здравоохранения.