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15.11.2021 15:40
Рубрика: Общество

Мишустин: Только прививкой можно прервать цепочку заболеваемости

Текст: Владимир Кузьмин

Сегодня вакцина против коронавируса - это возможность спасти жизнь, особенно если уже есть проблемы со здоровьем, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. О противопоказаниях может сказать только врач, подчеркнул он: "Лучше всего обратиться к нему за консультацией, прежде чем отказываться от прививки".

Фото: Геннадий Аносов
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Глава правительства призвал убеждать людей делать прививку. "Только так можно прервать цепочку заболеваемости", - заявил премьер на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания. Особенно важно, по словам Мишустина, чтобы вакцинировались люди старшего возраста.

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