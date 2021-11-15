Мишустин: Только прививкой можно прервать цепочку заболеваемости

Сегодня вакцина против коронавируса - это возможность спасти жизнь, особенно если уже есть проблемы со здоровьем, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. О противопоказаниях может сказать только врач, подчеркнул он: "Лучше всего обратиться к нему за консультацией, прежде чем отказываться от прививки".

Глава правительства призвал убеждать людей делать прививку. "Только так можно прервать цепочку заболеваемости", - заявил премьер на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания. Особенно важно, по словам Мишустина, чтобы вакцинировались люди старшего возраста.