На космодроме "Байконур" модернизируют площадку "Старт номер 1"

Подписано заявление о проработке трехстороннего проекта по модернизации "Гагаринского старта". Как сообщили в Роскосмосе, в рамках второго дня работы Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2021 Госкорпорация "Роскосмос", Космическое агентство ОАЭ и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан подписали совместное заявление, подтверждающее заинтересованность сторон в реализации космических проектов в трехстороннем формате.

В частности, документ фиксирует совместные намерения в ближайшее время приступить к детальной проработке трехстороннего проекта по модернизации исторической площадки № 1 космодрома "Байконур" - места, с которого состоялся первый полет человека в космос.

В настоящее время данный стартовый комплекс не используется в связи с выводом в 2019 году из эксплуатации ракеты-носителя "Союз-ФГ", последний пуск которой состоялся в конце сентября 2019 года.

"Старт номер 1" ("Гагаринский старт") - пусковая площадка на "Байконуре", которая неразрывно связана не только с именем Юрия Гагарина. Еще раньше - 21 августа 1957 года - с площадки был осуществлён первый успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, а 4 октября 1957 года - запуск первого искусственного спутника Земли.

Долгие годы "Гагаринский старт" нес основную нагрузку по запуску пилотируемых кораблей "Союз" и грузовых "Прогрессов" к Международной космической станции. Впервые информация о том, что запланирован вывод этой пусковой площадки из эксплуатации и перевод ее в режим консервации, появилась еще в 2018-м. Напомним: с 2017 года с "гагаринского старта" запускали только старые ракеты "Союз-ФГ".

В ноябре 2018-го глава госкорпорации Дмитрий Рогозин написал в Twitter: "В конце 2019 г. завершается эксплуатация РН "Союз ФГ", с января 2020 г. "Союз МС" будет летать на РН "Союз-2.1.а".

В случае своей успешной реализации проект "Гагаринский старт" обеспечит комплексу новую жизнь, позволив ему принимать современные модификации ракет-носителей семейства "Союз-2". Стороны планируют привлечь к реализации проекта частных инвесторов и в дальнейшем осуществлять коммерческую эксплуатацию комплекса на совместной основе. По оценкам экспертов, реализация проекта позволит сторонам представлять конкурентоспособные предложения на международном рынке космических запусков.

Кстати, Главный конструктор Сергей Королев считал "Байконур" счастливым местом. Почему? При рытье котлована под "Гагаринский старт" на глубине 35 метров было обнаружено древнее костровище. Несколько поленьев были уже покрыты серебристыми высолами. Срочно вызвали археологов из ближайшего города. Но они так и не приехали. Тогда одно полено прораб отправил в столицу. Оттуда через три месяца пришел ответ: находке 10-30 тысяч лет. Узнав об этом, Сергей Павлович резюмировал: "Самое главное, что мы строим сооружение на берегу жизни древней цивилизации, значит это место будет счастливым и для нас". А небольшой уголек положил в спичечный коробок и унес с собой.