На слуху: Кто и почему слушает подкасты в России

Подкастинг как явление появился в России еще в середине 2000-х годов, однако обрел популярность лишь несколько лет назад. На сегодняшний день подкасты - это не просто тренд, но полноценный рынок. Как возник и на чем основан современный спрос на подкасты в России? Для поиска ответа на этот вопрос стоит обратиться к профессионалам.

Слово "подкастинг", обозначающее процесс создания подкастов - небольших аудио-программ на определенную тематику - закрепилось в русском языке сравнительно недавно. Тем не менее значительно возросший за последние пару лет интерес к новому формату уже успел обеспечить подкастам широкую известность в России и мире, в том числе и за просторами интернета. Русские и зарубежные новостные агентства, онлайн-порталы и сообщества, известные актеры и писатели записывают сотни эпизодов и собирают миллионы прослушиваний - такие цифры свидетельствуют об определенных успехах подкастинга. Особенно это становится заметным на фоне снижения интереса к традиционным видам вещания (по данным ВЦИОМ, 24% россиян подтвердили, что стали слушать радио меньше, чем пять-семь лет назад). Желающие попробовать себя на этом относительно молодом поприще могут запросто пополнить число "подкастеров", и в этом деле крупные сервисы берутся помочь начинающим авторам.

Однако массовый ажиотаж вокруг подкастинга сформировался далеко не сразу, тем более что первые подкасты появились в России еще в конце 2000-х, когда количество активных интернет-пользователей было значительно меньше, чем сегодня. Причиной этому можно назвать и то, что интернет стал доступнее, а гаджеты - функциональнее, и увеличившуюся необходимость в параллельном потреблении, и возросшую открытость россиян к новым форматам. И все-таки кто составляет аудиторию подкастов сегодня? Эдуард Царионов, главный редактор проекта Podcasts.ru, отвечает на этот вопрос так: "Подкасты в России слушает преимущественно молодая аудитория. Согласно данным Podcasts.ru, это люди от 24 до 35 лет. Согласно опросам агенства Madcast core, аудитория подкастов - это люди с высшим образованием, которые зарабатывают выше среднего. Также мы знаем, что подавляющее большинство слушателей подкастов живут в столицах, до 33% - в Москве и до 13% - в Питере".

Право говорить на темы, не всегда подходящие для радио-эфиров, например, обсуждать вопросы личных отношений и секс-просвещения, обеспечивает создателям подкастов большую свободу для маневра, а аудитории - возможность поучаствовать (пусть и в роли только слушателя) в беседе на "непубличные" темы. Именно поэтому многие авторы уделяют особое внимание эффекту погружения, тщательно прорабатывая сценарий, подачу сюжета и звуковые сопровождения. Ирина Любина, руководитель студии подкастов "Поток", подчеркивает: "Важно понимать, что с подкастами у аудитории формируются очень близкие, в хорошем смысле интимные отношения. Они обусловлены тем, что пользователь, как правило, подбирает подкасты, слушать которые ему будет комфортно. Человек привыкает к нему и его ведущим, начинает понимать контекст и специфику, появляются живой интерес, симпатия. Подобная персональность и осознанность - это именно то, что качественно отличает подкастинг от радио, которое очень часто включают просто фоном".

Практика показывает, что грамотное выстраивание связи авторов со слушателями может значительно сказаться и на прибыльности подкастинга. По этой причине многие авторы подкастов успешно зарабатывают за счет платных подписок на краудфандинговых платформах. "Аудитория осваивается в определенной атмосфере подкаста, привыкает к формату и стилю повествования и, как итог, готова платить за дополнительный контент" - отмечает эксперт.

Сегодня создателям подкастов не всегда бывает просто отыскать своего слушателя, а ведь главным критерием успешности того или иного выпуска продолжает оставаться количество прослушиваний. По мнению Эдуарда Царионова, "найти аудиторию подкастерам пока трудно исключительно потому, что слушателей подкастов пока не так много (от одного до 13 миллионов человек в России, по разным оценкам)". И все же, рассуждая о перспективах этой сферы, эксперты выделяют ряд тенденций, свидетельствующих о дальнейшем положительном развитии. Так, вместе с ростом осведомленности об этой форме потребления контента не только расширяется аудитория, но и усложняются форматы. "При этом с уменьшением количества простых "разговоров на кухне" сокращается и длительность выпусков - отмечает главред Podcasts.ru, добавляя: - Мы видим, как все больше больших брендов приходят в подкасты, мы видим на нашем рынке запуски платформ для прослушивания подкастов: Spotify запустил раздел, у Сберзвука и Мегафона есть разделы с подкастами, Яндекс делает на подкасты серьезную ставку. Мы видим также и все больше инди-проектов, только за сентябрь появилось 366 новых подкастов (почти 12 в день)". Словом, сегодня подкастинг имеет все шансы стать полноценным новым медиа, и о его дальнейших успехах россияне еще неоднократно услышат.