В новом сериале Шаляпина сыграет Александр Горбатов

О сериале, посвященном Федору Шаляпину, говорили не раз. Назывались разные авторы и исполнители ролей. И вот телеканал "Россия 1" официально объявляет о запуске в производство многосерийного фильма "Шаляпин". Им будут заниматься создатели фильмов "Грозный", "София" и "Годунов".

"Это история невероятного таланта, немыслимой славы и великой силы характера. В него влюблялись без памяти, ему завидовали до ненависти, - говорится в релизе канала, присланном в "РГ". - Шаляпин всегда вызывал бурю эмоций, никого не оставляя равнодушным. Впервые в кино - судьба легендарного баса земли русской, прогремевшего на весь мир".

Согласно аннотации, многосерийный фильм "Шаляпин" расскажет о таланте, который вырос в крестьянской семье, но смог ворваться в блистательный мир театра и завоевать высоты, которых прежде никто не достигал. Акцент будет сделан на том, что этот человек обрел любовь миллионов. Но смог ли сам добиться личного счастья и сделать выбор между двумя любимыми женщинами?

Роль Шаляпина в картине режиссера Егора Анашкина исполнит Александр Горбатов. Также в фильме снимались Юлия Снигирь, Мария Смольникова, Федор Лавров, Ян Цапник, Александр Яценко, Федор Добронравов, Ирина Пегова и многие другие. Съёмки многосерийного фильма "Шаляпин" пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме и Милане. Премьера состоится в эфире телеканала "Россия".