В новом сериале Шаляпина сыграет Александр Горбатов

Новости

Назван продукт, увеличивающий риск инфаркта и инсульта на 18% 13:43
Путин предостерег от задирания цен при строительстве дорог 13:41
Песков оценил возможность сокращения транзита газа через Беларусь 13:29
Песков назвал неизбежным введение QR-кодов 13:28
В Подмосковье назвали цену проезда по дублеру Егорьевского шоссе 13:25
Петра Верзилова объявили в розыск 13:22
Проект Конституции Беларуси будет вынесен на обсуждение в ноябре-декабре 13:21
Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась 13:21
В Кремле объяснили планы повысить цены на водку 13:15
Песков заверил Донбасс в продолжении гумпомощи из России 13:14
Песков прояснил ситуацию с взаимным признанием сертификатов о вакцинации 13:14
Сбербанк запустил ипотеку на залоговые квартиры 13:12
Песков назвал неверной трактовку Блинкена кризиса с мигрантами 13:03
Президенты России и Египта обсудили АЭС и авиабезопасность 13:01
Воробьев обратится с письмом к каждому жителю Подмосковья старше 60 лет 12:45
Президент Армении сменил главу минобороны 12:39
В Москве на 22% вырос рынок вторичного жилья 12:31
Воробьев: В Подмосковье проживают почти 11 млн человек 12:29
Ростех: Система ПВО-ПРО С-550 сможет перехватывать любые цели 12:27
Первый фестиваль Госфильмофонда, преемник "Белых Столбов", начал работу 12:21
В Красноярском крае введут обязательную вакцинацию для пожилых 12:19
Съемочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе 12:18
Собянин сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве 12:12
Лукашенко: Мигранты на границе с Польшей не хотят возвращаться на родину 12:05
В Москве повысились цены на арендное жилье 12:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
15.11.2021 13:13
Рубрика: Культура

В новом сериале Шаляпина сыграет Александр Горбатов

Текст: Сусанна Альперина, Инга Бугулова
О сериале, посвященном Федору Шаляпину, говорили не раз. Назывались разные авторы и исполнители ролей. И вот телеканал "Россия 1" официально объявляет о запуске в производство многосерийного фильма "Шаляпин". Им будут заниматься создатели фильмов "Грозный", "София" и "Годунов".

"Это история невероятного таланта, немыслимой славы и великой силы характера. В него влюблялись без памяти, ему завидовали до ненависти, - говорится в релизе канала, присланном в "РГ". - Шаляпин всегда вызывал бурю эмоций, никого не оставляя равнодушным. Впервые в кино - судьба легендарного баса земли русской, прогремевшего на весь мир".

Фото: 58,5 продакшн
Закончилась "Седьмая симфония" - сериал о премьере шедевра Шостаковича

Согласно аннотации, многосерийный фильм "Шаляпин" расскажет о таланте, который вырос в крестьянской семье, но смог ворваться в блистательный мир театра и завоевать высоты, которых прежде никто не достигал. Акцент будет сделан на том, что этот человек обрел любовь миллионов. Но смог ли сам добиться личного счастья и сделать выбор между двумя любимыми женщинами?

Роль Шаляпина в картине режиссера Егора Анашкина исполнит Александр Горбатов. Также в фильме снимались Юлия Снигирь, Мария Смольникова, Федор Лавров, Ян Цапник, Александр Яценко, Федор Добронравов, Ирина Пегова и многие другие. Съёмки многосерийного фильма "Шаляпин" пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме и Милане. Премьера состоится в эфире телеканала "Россия".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Фото

Главное сегодня

Путин исключил Карелию из списка приравненных к Крайнему Северу
В Минцифры напомнили о необходимости регистрации корпоративных sim-карт
Глава Минздрава рассказал о работе над препаратом против COVID-19
Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк
Экипажу МКС приказано укрыться от космического мусора
Виктор Сухоруков - о больших деньгах, малых ролях, таланте и любви
Как во времена ковида попасть на фестиваль комиксов в тосканскую Лукку