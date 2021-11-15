Назначать пособия без заявлений помогут налоговые органы

Федеральная налоговая служба (ФНС) будет определять нуждающихся граждан, чтобы проактивно (то есть без заявлений) назначать им меры поддержки. Пакет законопроектов об этом одобрен правительством и готовится к внесению в Госдуму.

Предполагается, что налоговые органы будут передавать сведения о низких доходах россиян, в том числе - семей с детьми, в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). В ней собраны актуальные данные об уже предоставляемых гражданам мерах соцподдержки - пособиях и пенсиях, по каждому человеку персонально. На основании этих сведений органы соцзащиты рассчитают среднедушевой доход граждан, определят степень нуждаемости человека и назначат ему, например, пособие.

Получит человек его или нет, будет зависеть от оценки движимого и недвижимого имущества, которым владеет он или его семья. То есть учитываться будет, сколько у него квартир, машин и дач.

"У законопроекта ярко выраженная социальная направленность", - считает председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он обращает внимание, что данные по имуществу будут собираться только по тем семьям и одиноким гражданам, чей среднедушевой доход ниже уровня, установленного правительством. Таким образом, станет известно, обеспечены ли нуждающиеся жильем, есть ли у них автотранспорт. Это называется комплексной оценкой нуждаемости. Сегодня она уже используется при назначении некоторых выплат малообеспеченным семьям, отмечают в минтруде. По такому принципу, например, назначаются пособия на детей от 3 до 7 лет, выплаты беременным женщинам и одиноким родителям, которые воспитывают детей от 8 до 17 лет.

Граждан о проактивном назначении мер поддержки уведомят через портал госуслуг, если у них есть там подтвержденная учетная запись. Также информация может быть передана по телефону или лично.

Помимо проактивных мер поддержки малоимущие могут рассчитывать на адресную помощь. Например, ее можно получить по соцконтракту. Это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей или малоимущим гражданином. По нему предоставляется поддержка в поиске работы, переобучении, организации предпринимательской деятельности. По соцконтракту можно купить одежду, обувь и школьные товары для детей, получить финансовую и нефинансовую помощь в трудной жизненной ситуации, средства на развитие личного подсобного хозяйства.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительном направлении в регионы 749,5 млн рублей на выплаты по соцконтрактам, на эти средства планируется заключить более 7 тысяч таких договоров.