Назначен новый ректор Финансового университета при Правительстве РФ

Михаил Мишустин назначил ректором Финансового университета при правительстве РФ Станислава Прокофьева.

Прокофьев сменил на этой должности Михаила Эскиндарова, который был "у руля" Финуниверситета с 2006 года. 15 ноября Эскиндарову исполняется 70 лет - предельный возраст для ректорской должности.

О том, что новым ректором Финансового университета станет Станислав Прокофьев - замглавы Федерального казначейства, доктор экономических наук, профессор - стало известно еще месяц назад. Тогда об этом сообщил "РГ" сам Михаил Эскиндаров.

Он, кстати, единогласно избран на должность президента Финансового университета. "Буду помогать новому ректору", - отметил он.

Станислав Прокофьев родился в Саратове. В 1989 году окончил Саратовский экономический институт. В 2005 году занял должность заместителя руководителя Федерального казначейства.

Прокофьев - автор более 150 научных работ, в том числе учебников для студентов вузов в области финансов и государственного управления.