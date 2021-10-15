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15.10.2021 13:29
Рубрика: Общество

Назван новый ректор Финансового университета при Правительстве РФ

Текст: Елена Березина
Новым ректором Финансового университета при Правительстве РФ станет замглавы Федерального казначейства, заведующий кафедрой "Государственное и муниципальное управление" - доктор экономических наук, профессор Станислав Евгеньевич Прокофьев.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Он станет ректором 15 ноября, когда свою должность покинет Михаил Эскиндаров в связи с достижением предельного возраста. Кандидатура нового ректора уже согласована в правительстве, сегодня она стала известна сотрудникам вуза. Об этом "РГ" сообщил Михаил Эскиндаров. Сам он избран единогласно на ученом совете вуза на должность президента Финансового университета при Правительстве РФ. "Буду помогать новому ректору", - отметил он.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову

Станислав Прокофьев родился 28 февраля 1968 г. в Саратове. В 1989 г. окончил Саратовский экономический институт, в 2003 г. - прошел профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. С 1989 г. по 1996 г. работал на руководящих должностях в банковском, страховом, консалтинговом, инвестиционном бизнесе. С 1996 г. по 1997 г. был замминистра экономики и инвестиционной политики Правительства Саратовской области. С 1997 г. по 1999 г. - замглавы Главного управления ЦБ по Саратовской области. С 1999 г. по 2004 г. возглавлял Управления федерального казначейства Минфина России по Саратовской и Московской областям. С января 2005 г. назначен заместителем руководителя Федерального казначейства.

Помимо административно-управленческого опыта, он обладает и научно-исследовательским. Является доктором экономических наук, профессором, автором более 150 опубликованных в России и за рубежом научных работ.

Общество Образование Наука и образование Финансовый университет

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