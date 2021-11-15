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15.11.2021 13:43
Рубрика: Общество

Назван продукт, увеличивающий риск инфаркта и инсульта на 18%

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты Американской кардиологической ассоциации выяснили, как употребление соли влияет на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в Медицинском журнале Новой Англии.

Фото: iStock
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Ученые изучили серию анализов мочи 10,7 тысячи респондентов, средний возраст которых составил 51,5 года. Анализы проводили по принципу "доза-ответ", специалистов интересовало суточное выделение натрия и калия. Наблюдение за респондентами продолжалось почти девять лет, в течение которых среди них зафиксировали 571 случай сердечно-сосудистых патологий - инфарктов, инсультов и других, включая смертельные исходы.

В результате ученые пришли к выводу, что увеличение употребления соли в рационе увеличивает риск развития сердечных болезней на 18%, тогда как аналогичный рост потребления калия снижает риск на 18%.

"Увеличение выделения натрия на 1000 мг было связано с увеличением сердечно-сосудистого риска на 18%", - говорится в статье.

Теперь ученые хотят продолжить изучение этого вопроса, чтобы определить безопасную суточную норму потребления соли.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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