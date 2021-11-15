Названа причина смерти актера из "Реальных пацанов" Игоря Бондаренко

Причиной смерти актера сериалов "Реальные пацаны" и "Счастливы вместе" Игоря Бондаренко, скончавшегося в возрасте 55 лет, стала тяжелая форма рака, с которым артист сражался последние два года. Об этом сообщил Игорь Шаповалов, художественный руководитель театра ФЭСТ, у истоков которого стоял Бондаренко.

"Он очень тяжело заболел раком. Два года шла борьба за его восстановление", - приводит слова худрука "Пятый канал".

Как рассказал Шаповалов, они обращались в различные клиники, у актера было четыре "химии" и три операции. "Облучения были, в общем, очень серьезное такое лечение, но, к сожалению, это не помогло", - резюмировал худрук.

При этом Шаповалов отметил необыкновенный талант покойного. "По уровню одаренности я бы мог его сравнить с Евгением Леоновым, Калягиным, вот настолько мощный и разнообразный дар актерский был у человека", - рассказал собеседник.

Игорь Бондаренко родился 21 февраля 1966 года в Звездном Городке Московской области. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. На экранах - с 1998-го: "Сибирский цирюльник" Михалкова, "Братья Карамазовы" 2008 года, "Восьмидесятые", "Реальные пацаны", "Мент в законе", "Ольга", "Склифосовский".