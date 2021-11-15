Новости

От COVID-19 умерла певица и актриса Ага Миколай 12:03
Умер автор культовых приключенческих романов Уилбур Смит 11:39
На Netflix вышел русский трейлер фильма "Микстейп моих родителей" 11:17
Умер автор биографии Джеймса Бонда Джон Пирсон 11:04
Основателю группы "Ногу Свело!" выстрелили в лицо в Москве 10:58

Названа причина смерти актера из "Реальных пацанов" Игоря Бондаренко

Новости
    15.11.2021, 11:49
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Причиной смерти актера сериалов "Реальные пацаны" и "Счастливы вместе" Игоря Бондаренко, скончавшегося в возрасте 55 лет, стала тяжелая форма рака, с которым артист сражался последние два года. Об этом сообщил Игорь Шаповалов, художественный руководитель театра ФЭСТ, у истоков которого стоял Бондаренко.

"Он очень тяжело заболел раком. Два года шла борьба за его восстановление", - приводит слова худрука "Пятый канал".

Как рассказал Шаповалов, они обращались в различные клиники, у актера было четыре "химии" и три операции. "Облучения были, в общем, очень серьезное такое лечение, но, к сожалению, это не помогло", - резюмировал худрук.

При этом Шаповалов отметил необыкновенный талант покойного. "По уровню одаренности я бы мог его сравнить с Евгением Леоновым, Калягиным, вот настолько мощный и разнообразный дар актерский был у человека", - рассказал собеседник.

Игорь Бондаренко родился 21 февраля 1966 года в Звездном Городке Московской области. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. На экранах - с 1998-го: "Сибирский цирюльник" Михалкова, "Братья Карамазовы" 2008 года, "Восьмидесятые", "Реальные пацаны", "Мент в законе", "Ольга", "Склифосовский".

Новости

Трейлер с чернокожим парнем -"Золушкой" набрал большое число дизлайков 14.11.2021
В 55 лет умер актер из "Реальных пацанов" Игорь Бондаренко 14.11.2021
Новый анимационный фильм про Чипа и Дейла выйдет в 2022 году 13.11.2021
Появился трейлер мультфильма "Ледниковый период: Приключения Бака" 13.11.2021
⧣ Россия
Фото: facebook.com/ nskstd
В Новосибирске скончался актер Владимир Казанцев 14.11.2021
Умерла актриса из "Легавого" Галина Воробьева 13.11.2021
Из дома комика Тимура Родригеза украли миллионы 13.11.2021
⧣ сериалы
Фото: youtube.com
Умер актер из "Твин Пикс" и "Баек из склепа" Гэвэн О'Херлихи 13.11.2021
Что Marvel показала на онлайн-выставке Disney Plus Day 12.11.2021
Вышел тизер сериала "Мисс Марвел" про первую супергероиню-мусульманку 12.11.2021
⧣ утраты
Фото: wikimedia.org
Умер джазмен, актер, поэт и философ Пер Оге Брандт 13.11.2021
Умер легендарный чехословацкий певец Мирослав Збирка 13.11.2021