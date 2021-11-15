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Названы семь приложений, которые нужно срочно удалить со смартфона

Текст:   Антон Благовещенский
15.11.2021,  
11:20
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В каталоге приложений Google Play обнаружены вредоносные приложения, содержащие троянскую программу Joker, которая способна без ведома пользователя оформлять дорогостоящие платные подписки.

Как пишет Express со ссылкой на эксперта "Лаборатории Касперского" Татьяну Шишкову, Joker разработан так, что его чрезвычайно сложно обнаружить системам безопасности Google Play.

В результате деятельности троянского приложения пользователи могут ежемесячно терять десятки тысяч рублей, пока не отменят подписку, которую они не оформляли.

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Всего в списке перечислены семь приложений - они уже удалены из каталога, однако могли остаться на смартфонах. В общей сложности их загрузили десятки тысяч человек.

- Now QRcode Scan

- EmojiOne Keyboard

- Battery Charging Animations Battery Wallpaper

- Dazzling Keyboard

- Volume Booster Louder Sound Equalizer

- Super Hero-Effect

- Classic Emoji Keyboard

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Фото: Don Willoughby @dwill/ twitter.com
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