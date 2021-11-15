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15.11.2021 19:00
Рубрика: Экономика

Нефтяники способствуют укреплению международного сотрудничества на Ближнем Востоке

Текст: Ирина Поленова
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8610)
Российский нефтедобывающий бизнес продолжает расширять свое присутствие на мировых рынках. Наши компании все более активно участвуют в проектах международного сотрудничества России с ведущими странами-экспортерами нефти, в том числе - на Ближнем Востоке.
Министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар Исмаил и президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов Фото: Денис Федоров Министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар Исмаил и президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов Фото: Денис Федоров
Министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар Исмаил и президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов Фото: Денис Федоров

В ноябре этого года ПАО "ЛУКОЙЛ" добыло миллиардный баррель нефти на месторождении Западная Курна-2 в Ираке. Руководство этой ближневосточной страны выразило готовность продолжать сотрудничество с российским холдингом. По мнению высокопоставленных представителей иракского государства, взаимодействие с российским бизнесом открывает большие перспективы для наращивания объемов добычи и освоения новых месторождений.

Миллиардный баррель нефти на Западной Курне-2 - показатель для ЛУКОЙЛа знаковый. Он был достигнут в преддверии 30-летия компании и стал итогом активной совместной работы с иракскими партнерами по промышленному освоению этого месторождения, расположенного на юге страны. В мире оно - одно из крупнейших, его начальные извлекаемые запасы оцениваются примерно в 14 млрд баррелей. В настоящее время здесь добывают 9% всей иракской нефти. Площадь контрактного участка российской компании на месторождении составляет около 300 кв. километров.

Кроме того, в октябре 2021 года ЛУКОЙЛ и INPEX CORPORATION подали в иракскую компанию Thi-Qar Oil Company заявление о коммерциализации запасов и предварительное предложение о разработке нефтяного месторождения Эриду с запасами до 7 млрд баррелей. Оно было открыто в результате геологоразведки в пределах Блока 10 - территории площадью 5,8 тысячи кв. км в 120 километрах от Западной Курны-2. За последние двадцать лет это самое крупное из подобных открытий.

Стремление к активному расширению сотрудничества на совместных проектах было озвучено еще в прошлом году в Багдаде. Тогда на встрече с делегацией ПАО "ЛУКОЙЛ" во главе с президентом компании Вагитом Алекперовым премьер-министр Республики Ирак Мустафа Аль-Казыми высоко оценил итоги работы ЛУКОЙЛа в своей стране и высказался за продолжение взаимодействия.

На прошлой неделе, выступая на торжественной церемонии по случаю юбилея ЛУКОЙЛа и добычи миллиардного барреля на перспективном проекте, иракский министр нефти Ихсан Абдель Джабер в присутствии Вагита Алекперова и посла РФ в Республике Ирак Эльбруса Кутрашева подчеркнул: российская компания все это время "очень терпеливо относилась к ограничениям ОПЕК и программ развития".

Миллиардный баррель нефти на Западной Курне-2 - показатель для ЛУКОЙЛа знаковый. Он был достигнут в преддверии 30-летия компании и стал итогом активной совместной работы с иракскими партнерами

"Министерство нефти Ирака готово к продолжению сотрудничества, и мы подтверждаем серьезность и заинтересованность иракского правительства в том, чтобы ЛУКОЙЛ оставался ключевым партнером Ирака", - такие слова министра Абделя Джабера приводит телеканал Al Sumaria.

Сервисный контракт сроком на 25 лет между ЛУКОЙЛом и иракской стороной был подписан в декабре 2009 г., промышленная добыча нефти на этом проекте началась через пять лет. Впоследствии был успешно реализован первый этап разработки месторождения - проект "Ранняя нефть формации Мишриф". По словам главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, месторождение Эриду поначалу было для компании настоящей "терра инкогнита".

Летом 2021 года с властями Ирака даже обсуждалась возможность частичной продажи российской доли в проекте. Но министерство нефти Ирака настояло на сохранении участия ЛУКОЙЛа. Сегодня продолжаются переговоры о дальнейших шагах по развитию такого сотрудничества, разведке новых запасов нефти.

Нет сомнений: совместные российско-иракские проекты станут надежной основой для развития двусторонних отношений наших стран, успешной реализации важных государственных программ в сфере нефтедобычи.

Подобное международное сотрудничество укрепляет авторитет России в мире как надежного и сильного партнера, как страны с огромным интеллектуальным и технологическим потенциалом, востребованным в самых важных и перспективных отраслях мировой экономики.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ ЛУКОЙЛ

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