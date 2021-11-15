О чем будут говорить на саммите лидеры Китая и США

В ночь на 16 ноября по московскому времени президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в удаленном формате проведут переговоры о накопившихся между двумя ведущими экономиками мира противоречиях. В преддверии первого прямого контакта Байдена и Си как Вашингтон, так и Пекин явно стремились преуменьшить ожидания от его итогов, весьма сдержанно характеризуя мероприятие высшего уровня не в качестве полноценного саммита, а как "виртуальную встречу". По оценкам комментаторов, каких-либо серьезных прорывов от нее в условиях крайне напряженных американо-китайских отношений ждать не стоит.

Хотя онлайн-саммит станет для Байдена первым прямым контактом с Си Цзиньпином в роли президента США, они хорошо знакомы и не раз встречались ранее (на фото - в 2011 году в Пекине). Фото: GettyImages

Последний раз лидеры США и Китая встречались в июне 2019 года на полях саммита G-20, и тогда партнером Си Цзиньпина был эксцентричный республиканец Дональд Трамп. Тот, добиваясь односторонних экономических преференций для Вашингтона, пошел на серьезную эскалацию экономических отношений с КНР: развязал "торговую войну", ввел заградительные тарифы на китайские продукты и вынудил Пекин пойти на сделку - закупить на 200 миллиардов долларов американские сельскохозяйственные и промышленные товары в течение ближайших двух лет.

Придя к власти, администрация демократа Байдена не только унаследовала жесткую политику Трампа в отношении Поднебесной, но и усилила военно-политическое давление на Пекин через антикитайские альянсы QUAD, вновь созданный AUKUS, участившиеся маневры в Южно-Китайском море, все более провокационную поддержку Тайваня и фактический отход от политики признания "одного Китая". В свою очередь китайские власти последовательно призывали США отказаться от реализации курса на всестороннее сдерживание КНР, не нагнетать напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе и не провоцировать "рецидив менталитета холодной войны".

Комментаторы не исключают и совместных инициатив КНР и США по острым международным проблемам

В такой конфронтационной атмосфере Байден и Си, которые до вчерашнего дня успели лишь дважды пообщаться по телефону в качестве глав двух стран, подошли к своему первому виртуальному саммиту. "Лидеры обсудят пути ответственной конкуренции между США и КНР, а также пути совместной работы над совпадающими интересами", - скупо анонсировал встречу Белый дом. При этом Politico обращает внимание на то, что администрация Байдена не пошла на раскрытие содержательной части предстоящих переговоров. По данным американского издания, Вашингтон может предложить "размен" обязательства Китая защищать интеллектуальную собственность американских компаний на частичное снятие заградительных пошлин против китайской продукции.

Комментаторы не исключают и совместных инициатив по острым международным проблемам, в частности в отношении ракетной и ядерной программ КНДР. Со своей стороны, китайская газета Global Times (структурно входит в официальный печатный орган компартии КНР "Жэньминь жибао") в редакционной колонке призвала Америку отказаться от опасного розыгрыша "тайваньской карты" против Китая. Вопрос Тайваня является "последней красной линией" и имеет важнейшее значение для Пекина - так расставило приоритеты китайское издание.

Компетентно

Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ:

- На саммите Байден - Си никаких эпохальных решений принято не будет, учитывая, что страны находятся в жесткой пикировке друг с другом. Скорее, мы сможем увидеть единственное позитивное продвижение - в области экономических вопросов, потому что страны уже не первую неделю ведут переговоры о расширении экономического сотрудничества и преодолении тех барьеров, которые были выставлены за последние два года. Что касается политических амбиций обеих государств, то вряд ли здесь будут какие-то подвижки. Потому что США действительно наращивают напряженность в районах вокруг КНР, и вряд ли они откажутся от этого, потому что это является одним из приоритетов американской политики в отношении Китая. Также будут обсуждаться вопросы совместных действий против пандемии коронавируса, вопросы восстановления мировой экономики. Здесь важно показать всему миру, что обе страны готовы к общению. В целом администрация Байдена по сравнению с Трампом ведет более системное наступление на КНР. Главная задача Байдена - это создать антикитайскую коалицию и показать, что Китай крайне токсичен для общения. Если Трамп больше уделял внимания возможности экономической сделки с КНР, то сейчас речь идет больше о политическом давлении и о недопущении китайских технологий на внешний рынок. При этом, безусловно, США продолжат давить на все болевые точки Китая - проблемы Синьцзяна, Тибета, Гонконга и отдельно вопрос Тайваня. Очевидно, что США сейчас будут общаться с китайским лидером, который так или иначе будет определять развитие Китая как минимум до 30-х годов XXI века.