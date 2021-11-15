Объемы платежей по QR-коду выросли в 30 раз

Объем платежей через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью QR-кода на 1 сентября 2021 превысил 18 млрд рублей. Этот показатель за год (сентябрь к сентябрю) вырос более чем в 30 раз. Аналогичным образом увеличилось и количество таких транзакций. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе ЦБ. По мнению экспертов, рост продолжится в 2022 году.

Для клиента оплата по QR-коду проходит очень быстро, ему нужен только смартфон. Торговые точки могут использовать статический (напечатанный на бумаге или на наклейке) QR-код, который идентифицирует получателя платежа, а сумму оплаты приходится вводить отдельно. Также есть динамический QR-код, который автоматически генерируется в зависимости от купленных товаров и их суммы. Интернет-магазины могут использовать специальную ссылку, поскольку при заказе со смартфона неудобно сканировать код.

"На динамику показателей оказали влияния несколько факторов: это и эффект низкой базы, и расширение списка банков, подключивших сервис С2В, а также интерес со стороны бизнеса, которому выгодно принимать оплату таким образом из-за низких банковских комиссий (тарифы в СБП в 2,5-3 раза ниже эквайринговых при оплате по картам), - уточнили в пресс-службе ЦБ. - Сейчас уже более 144 тысяч компаний обеспечили такую возможность своим клиентам. Общее количество торговых точек, где можно расплатиться через СБП, превысило 236 тыс. (у одной компании может быть несколько торговых точек). Растет популярность этого сервиса и у граждан.​ Им воспользовались уже почти 3 млн человек (рост по сравнению с началом года более чем в 10 раз)". По оценкам ЦБ, в дальнейшем показатели будут расти, как за счет присоединения новых банков и компаний, так и за счет развития самого сервиса.

Рост числа платежей по QR-коду более чем в 10 раз отметили в банках ВТБ, Дом.рф, "Русский стандарт" и "Ак Барс", Райффайзенбанке, Почта-банке, Московском кредитном банке.

Магазины из сегмента малого и микро-бизнеса активно подключают функцию приема платежей по QR-кодам по нескольким причинам, пояснила руководитель направления эквайринга Райффайзенбанке для малого и микро бизнеса Надежда Шестакова: "Во-первых, это обходится до 5 раз дешевле эквайринга и не требует покупки дорогостоящего оборудования. Достаточно использовать мобильное устройство или планшет с установленным приложением банка. Это особенно важно для небольших компаний, ИП и стартапов. Во-вторых, это просто и для клиента, и для компании - код на нужную сумму генерируется за несколько секунд в Telegram-боте, а код на фиксированную сумму можно разместить на сайте, в меню, у кассы. В 2021 году дополнительный рост связан также с компенсацией комиссий за прием платежей через СБП, в которой участвуют многие компании".

Для дальнейшего развития сервиса важно упростить подключение к нему юридических лиц, считает старший вице-президент, директор по инновациям Почта Банка Анастасия Масленникова. "Этот процесс требует интеграции между компанией и банком, и не каждый небольшой магазин сейчас готов к этому", - пояснила она.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков отметил, что в 2022 году рост числа платежей по QR-коду через СБП продолжится. Сервис выгоден предпринимателям и удобен значительной части их клиентов, эти факторы будут работать на дальнейший рост его популярности еще несколько лет, если на рынке не появится более интересный продукт, считает он.

"Для магазинов дополнительным стимулом к подключению к СБП стала государственная программа по компенсации комиссий за прием платежей через эту систему", - отметил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

Программа запущена Минэкономразвития летом 2021 года. Как уточнял министр экономического развития Максим Решетников, благодаря быстрым платежам деньги от продаж будут поступать напрямую на счета предпринимателей, а комиссия за услуги, установленная Банком России, составит не более 0,7% от суммы проданного товара или услуги. Минэкономразвития ежемесячно предоставляет субсидию банкам для компенсации уплаченной предпринимателями комиссии. В течение 20 дней ведомство проверяет информацию и проводит переводы банкам. У кредитных организаций есть пять рабочих дней на перечисление субсидии предпринимателям. Министерство недавно объявило второй этап сбора заявок от банков на получение субсидий по СБП.

"Сейчас на популярность СБП будет влиять и пользовательский опыт - потребители должны видеть явные преимущества такого способа оплаты, - уверен Шуст. - В частности, скидки или кэшбек должны конкурировать с аналогичными поощрениями, которые клиенты получают при платежах картами". Дополнительные скидки для покупателей в торговых точках, зарегистрированных в СБП, могут стать стимулом развития опции, резюмирует директор розничных продуктов банка "Дом.рф" Евгений Шитиков.