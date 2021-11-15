Около 2 тысяч беженцев собрались возле КПП на польско-белорусской границе

Порядка 2 тысяч беженцев ожидают возле границы с Польшей, что их пропустят в ЕС. По данным госпогранкомитета Беларуси, еще накануне именно столько человек проживало в стихийном лагере неподалеку от пункта пропуска "Брузги". Сегодня мигранты самоорганизовались и переместились непосредственно к КПП.

"Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации", - отметили в госпогранкомитете.

Как передает Sputnik Беларусь, беженцы, убрав колючую проволоку, установленную белорусскими пограничниками, остановились в непосредственной близости перед польскими заграждениями, но активных действий не предпринимают. С той стороны выстроились польские силовики, были подтянуты водометы, по громкоговорителям мигрантов предупреждают о незаконности пересечения границы.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в белорусской погранслужбе, беженцы попыток прорыва через границу не предпринимают. По его словам, обстановка в целом "спокойная, насколько это может быть в данной ситуации".