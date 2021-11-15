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От COVID-19 умерла певица и актриса Ага Миколай

Новости
    15.11.2021, 12:03
Текст:   Олег Усков

11 ноября на 51-м году жизни умерла польская оперная певица и актриса Агнешка Беата Миколайчик, более известная под своим творческим псевдонимом Ага Миколай. Как передает OperaWire, причиной смерти артистки стали последствия заражения коронавирусной инфекцией.

Агнешка родилась в 1971 году в Кутно. Закончила Познанскую музыкальную академию и Венский университет музыки и исполнительских искусств. Неоднократная лауреат престижных международных смотров и фестивалей.

В 2002-2007 годах состояла в труппе Баварской государственной опере в Мюнхене. С 2016-го жила в Роттердаме.

Экранный дебют - 2010 год, Воглинда в телеадаптации вагнеровского "Золота Рейна". Далее - его же "Гибель богов" и "Волшебная флейта" Моцарта.

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