От COVID-19 умерла певица и актриса Ага Миколай

Mourning for Aga Mikolaj



The Polish soprano died on 11 November at the age of 51 as a result of Covid-19 disease. Aga Mikolaj was a frequent and very welcome guest at the Semperoper Dresden for many years. The #Semperoper mourns the loss and will honour Aga Mikolaj’s memory. pic.twitter.com/lBM1RxGID6 — semperoper (@semperoper) November 12, 2021

11 ноября на 51-м году жизни умерла польская оперная певица и актриса Агнешка Беата Миколайчик, более известная под своим творческим псевдонимом Ага Миколай. Как передает OperaWire, причиной смерти артистки стали последствия заражения коронавирусной инфекцией.

Агнешка родилась в 1971 году в Кутно. Закончила Познанскую музыкальную академию и Венский университет музыки и исполнительских искусств. Неоднократная лауреат престижных международных смотров и фестивалей.

В 2002-2007 годах состояла в труппе Баварской государственной опере в Мюнхене. С 2016-го жила в Роттердаме.

Экранный дебют - 2010 год, Воглинда в телеадаптации вагнеровского "Золота Рейна". Далее - его же "Гибель богов" и "Волшебная флейта" Моцарта.