Отечественные производители лекарств получат новые преференции в госзакупках

В министерстве объяснили, как будет работать механизм "второй лишний". Сначала заказчик объявляет конкурс на закупку препарата. Если одна из заявок на участие в нем будет представлена производителем, который выпускает лекарство на территории России или Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по полному циклу, то она автоматически побеждает. Если таких заявок окажется несколько, то они будут соревноваться между собой по критерию наименьшей цены: побеждает тот поставщик, чья стоимость окажется ниже. Если заявок по полному циклу в рамках конкурса вообще нет, должен применяться механизм "третий лишний", когда торгуются участники, у которых часть производства находится на территории нашей страны или ЕАЭС, а если и таких не будет, то к торгам допускаются иностранные компании.

"Механизм "второй лишний" позволит ускорить локализацию производства полного цикла лекарств из перечня стратегически значимых, не вводя при этом никаких запретов для деятельности иностранных производителей на территории России - это поможет сбалансировать механизм с потребностями и исключить риски дефектуры для системы здравоохранения", - говорит министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Он пояснил, что применяться закупки с механизмом "второй лишний" на первом этапе будут только в отношении 15 препаратов. К ним относятся абакавир, атазанавир, бевацизумаб, зидовудин, зидовудин+ламивудин, иматиниб, инсулин гларгин, инсулин лизпро двухфазный, лопинавир+ритонавир, протионамид, ритуксимаб, тенофовир, тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат, трастузумаб, эфавиренз.

В России полностью представлено производство этих лекарств, начиная с синтеза молекулы действующего вещества. Мощности производителей соответствуют потребностям системы здравоохранения. Перечень в дальнейшем будет дополняться. При этом механизм "второй лишний" вводится, в первую очередь, для того, чтобы снизить зависимость нашей страны от импортных лекарственных препаратов, отмечают в Минпромторге.

"Механизм, о котором идет речь, я бы не называл "второй лишний" или еще какой-то лишний, это, в первую очередь, одна из мер, сигналов, если хотите, демонстрирующих государственную политику в области фармацевтической промышленности", - говорит замгенерального директора по корпоративным связям и коммуникациям отечественной фармкомпании BIOCAD Алексей Торгов. Он напомнил, что без собственного биотехнологического производства, например, было бы невозможно производить вакцины и моноклональные антитела для лечения осложнений новой коронавирусной инфекции в нужных стране объемах. Не имея собственных фармзаводов, многие зарубежные страны сегодня, заключают контракты на поставку лекарственных препаратов и не получают их вовремя, ждут очереди, но повлиять на ситуацию не могут.

С 2015 года при закупках лекарств применяется механизм "третий лишний", который уже доказал свою эффективность, обратил внимание генеральный директор компании "Герофарм" Петр Родионов. Его внедрение стимулировало российских производителей к разработке собственных инновационных продуктов и открыло новые возможности для системы здравоохранения, подчеркнул он. Помимо этого, действие правила "третий лишний" привело к снижению средней цены за упаковку лекарств с международными непатентованными названиями (МНН), что позволило существенно сэкономить государственный бюджет. Механизм также стимулировал иностранные компании к тому, чтобы они запускали производства на территории России. То есть это не ограничение для иностранных препаратов, а именно поддержка и стимулирование локализации лекарственных средств на территории нашей страны, подчеркнул Родионов.

Во Всероссийском союзе пациентов опасаются, что мера приведет к лекарственной монополии. "Ограничение конкуренции не улучшит доступность и качество медпрепаратов. Мы считаем, что нужны другие меры поддержки отечественного фармпроизводителя, и что создавать такие тепличные условия довольно рискованно", - говорит руководитель организации Юрий Жулев.

Однако, по данным фармкомпании IQVIA, после введения правила "третий лишний" доля препаратов инсулина, локализованных со стадии готовых лекарственных форм в России увеличилось с 43% в 2016 году до 69% в 2018 году, а произведенных по принципу полного цикла выросло с 16% до 19%. По итогам прошлого, 2020 года, 79% рынка занимают препараты, произведенные в России. Это не только отечественные компании, но и иностранные, которые развернули производство в России со стадии готовой лекарственной формы - например, Sanofi.

Всего сегодня в России более 500 организаций с лицензией на производство лекарств. За последние 10 лет открыто более 60 фармацевтических производственных площадок, в том числе иностранными компаниями построено 16 фармзаводов.

Из 29 антиковидных препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19 Минздравом, в России выпускают 21. При этом объемы производства продолжают расти.