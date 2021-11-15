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15.11.2021 13:11
Рубрика: Общество

Психологи объяснили, как понять, есть ли взаимное влечение на первом свидании

Текст: Сергей Панасенко

Психологи из Лейденского университета (Нидерланды) выяснили, что происходит у людей на физиологическом уровне, если на первом свидании у них возникает взаимное притяжение. У них синхронизируются сердцебиение и потоотделение, утверждается в исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behaviour.

Фото: iStock
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Голландских психологов интересовал вопрос, что именно может сообщать о зарождающейся симпатии, поэтому они "во время реальных свиданий вслепую измеряли динамику физиологических изменений у пар". По словам ученых, это одно из первых исследований, в котором была предпринята попытка обнаружить влечение друг к другу с помощью реальных физиологических показателей.

В эксперименте участвовали 140 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 38 лет, которые никогда ранее не были знакомы друг с другом. Для них были специально организованы кабинки для свиданий, где случайно выбранные пары оказывались на 4-минутном свидании. Он и она сидели за столом, отделенные друг от друга барьером, который опускался на три секунды, позволяя им сформировать первое впечатление о своем партнере. Кроме того, испытуемые надевали специальные очки, отслеживавшие движения глаз, а также устройства для измерения сердечного ритма и контроля потливости ладоней. Во время непродолжительного общения пары должны были несколько раз оценить привлекательность собеседника по шкале от 0 до 9.

Результат показал: у тех пар, партнеры которых нашли друг друга привлекательными, а значит, хотели бы продолжить знакомство, синхронизировались определенные физиологические реакции. Их пульс начинал ускоряться и замедляться в одно и то же время. Потливость ладоней увеличивалась и уменьшалась тоже одновременно. "В эти моменты, - говорится в статье, - психическое состояние в паре потенциально способствует ощущению "щелчка" и следующему за этим влечения".

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Но что за механизм лежит в основе физиологической синхронности, пока неясен, признают исследователи. Одно из предположений ученых: физиологическая синхронизация потенциально отражает "подлинный эмоциональный обмен". Возможно, не исключает Элиска Прохазкова, руководитель работы, "когда людям кто-то нравится, они бессознательно обращают внимание, например, на расширение зрачков или румянец, и организм реагирует, повторяя эти особенности. В поддержку этой гипотезы наши данные показывают, что в парах, в которых возникало взаимное притяжение, партнеры часто улыбались и подражали друг другу". Другими словами, бессознательные, незаметные и трудно контролируемые реакции организма лежат в основе физиологической синхронизации.

Ценность и значимость нового исследования ученые определяют так: "Физиологическая синхронизация может частично объяснять социальные контексты и, таким образом, обеспечивать лучшее понимание взаимодействий между людьми".

Общество Наука

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