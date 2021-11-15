Первый аудитор парниковых газов получил аккредитацию в России

Первые 12 аудиторов, получивших право официально подтверждать сокращение предприятиями выбросов или успешную реализацию проектов по увеличению поглощения парниковых газов, готовы приступить к работе. Завершена аккредитация органа по валидации и верификации парниковых газов Российского университета дружбы народов (РУДН), сообщила пресс-служба Росаккредитации. В ведомстве на рассмотрении находятся еще девять аналогичных заявок, решение по каждой из них будет принято до конца года.

Национальная система аккредитации верификаторов и валидаторов парниковых газов обеспечит рост доверия к результатам аудита климатических проектов и поможет дальнейшему признанию усилий компаний другими странами, считают в Росаккредитации. Глава минэкономразвития Максим Решетников на климатической конференции в Глазго подчеркнул, что изначально планировалось выдать первую аккредитацию "экологических аудиторов" до конца ноября, но удалось это сделать на полмесяца раньше.

В органе верификации и валидации парниковых газов РУДН ожидают заказов на их услуги от электроэнергетиков, производителей нефтепродуктов, чугуна, стали и ферросплавов, рассказала директор центра экологии РУДН Елена Савенкова. Поскольку такой аудит пока что в России не обязателен, большого спроса на услуги по проверке эффективности климатических проектов уже в этом году она не ожидает. Сейчас полномочия есть у 12 экспертов университета, при резком росте спроса на валидацию парниковых газов есть возможность привлекать внешних экспертов. Отвечать за достоверность их заключений будет университет, добавила Савенкова.

Определять стоимость аудита каждого объекта в РУДН будут отдельно. Для этого выведена формула, учитывающая количество промышленных площадок у заказчика, количество "точек выброса", состав газов, другие параметры. Минимальное время работы эксперта по одному парниковому газу на каждой точке выброса - полчаса, объяснила Савенкова.

Счет проектов, нуждающихся в верификации и валидации парниковых газов, может пойти на тысячи

Большой рост спроса на подобные услуги в России предполагает директор центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов. Мировой углеродный рынок в прошлом году достиг 229 млрд евро и продолжает расти. В нашей стране стоимость углеродных проектов, выполненных в 2008-2012 годах по Киотскому протоку, превысила 1 млрд евро. Сейчас, по мнению Сафонова, счет проектов, нуждающихся в верификации и валидации парниковых газов, может пойти на тысячи.

"Сегодня потенциал проектов по снижению выбросов углерода в России я бы оценил в сотни миллионов тонн СО2, - продолжил Сафонов. - При средней цене не менее 10 евро за 1 тонну СО2 капитализация рынка может быть значительной (в ЕС цена уже превышает 60 евро за тонну СО2)".

Судьба отечественных органов по верификации и валидации парниковых газов сейчас зависит от того, будут ли их отчеты принимать в других странах. В то же время построение надежной и признанной за рубежом системы аудита таких климатических проектов позволит не только добиться сокращения выбросов СО2, а следовательно - снизить загрязнение воздуха и риски для здоровья человека, но и создать дополнительные рабочие места в зеленых секторах экономики, считает Сафонов.