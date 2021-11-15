Песков назвал неизбежным введение QR-кодов

Введение QR-кодов для вакцинированных от коронавируса в регионах говорит об актуальности и неизбежности подобных решений. Об этом заявил, отвечая журналистам, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, зачем нужны законы о QR-кодах, если регионы и так их вводят, Песков пояснил: "Прежде всего, нужно законодательное оформление действий на федеральном уровне".

"И отдельные решения в рамках особых полномочий, принимаемые регионами, говорят как раз об актуальности, необходимости, целесообразности и неизбежности подобных решений", - заключил пресс-секретарь главы государства.