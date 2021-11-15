Песков оценил возможность сокращения транзита газа через Беларусь

Президенты России и Беларуси общаются постоянно, Владимир Путин уверен, что транзит газа через республику сохранится. Об этом напомнил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос о том, смог ли Путин, как собирался, побеседовать по газовому транзиту с белорусским коллегой, настроенным на жесткий ответ при введении санкций, Песков процитировал российского президента, что Беларусь - суверенное государство, и что он допускает возможность эмоциональных решений Лукашенко.

"Президент выразил надежду и даже уверенность, что это никоим образом не повлияет на транзит газа и выполнение Россией обязательств перед получателями газа в Европе", - сказал пресс-секретарь российского лидера. "Контакты между двумя президентами осуществляются на постоянной основе. В этом плане происходит обмен всей необходимой информацией", - подчеркнул он.

На вопрос, не означают ли слова Путина о том, что если Лукашенко остановит прокачку газа, то это не будет способствовать развитию отношений с Беларусью в этой сфере, того, что Россия может сократить транзит через республику после ввода "Северного потока 2", Песков ответил: "Нет, не означает".